Мостовой про обновление штаба Семака в «Зените»: «Меня берите, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей»
Александр Мостовой пошутил про обновление тренерского штаба «Зенита».
Антон Ванюшов: «Возвращаясь к интервью Германа Ткаченко, там говорили про тренерский штаб. Мол, у «Зенита» есть проблемы внутри тренерского штаба, Семаку нужен какой-то большой помощник, возможно, к тем 14, [которые уже работают]»
Александр Мостовой: «А те большие, которые сидят рядом, они уже все?»
Ванюшов: «Нужен пятнадцатый»
Мостовой: «Тогда вот [поднимает руку и улыбается]»
Глеб Чернявский: «Как у Олега Кононова не помещались на скамейке все помощники»
Мостовой: «Конечно, они все там стояли сбоку, скамейку-другую прирастили, чтобы они все там сели. Меня берите, чего, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей», – заявил экс-полузащитник «Спартака» Мостовой в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
