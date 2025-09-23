  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой про обновление штаба Семака в «Зените»: «Меня берите, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей»
Мостовой про обновление штаба Семака в «Зените»: «Меня берите, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей»

Александр Мостовой пошутил про обновление тренерского штаба «Зенита».

Антон Ванюшов: «Возвращаясь к интервью Германа Ткаченко, там говорили про тренерский штаб. Мол, у «Зенита» есть проблемы внутри тренерского штаба, Семаку нужен какой-то большой помощник, возможно, к тем 14, [которые уже работают]»

Александр Мостовой: «А те большие, которые сидят рядом, они уже все?»

Ванюшов: «Нужен пятнадцатый»

Мостовой: «Тогда вот [поднимает руку и улыбается]»

Глеб Чернявский: «Как у Олега Кононова не помещались на скамейке все помощники»

Мостовой: «Конечно, они все там стояли сбоку, скамейку-другую прирастили, чтобы они все там сели. Меня берите, чего, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей», – заявил  экс-полузащитник «Спартака» Мостовой в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
