Мостовой про обновление штаба Семака в «Зените»: «Меня берите, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей»

Александр Мостовой пошутил про обновление тренерского штаба «Зенита».

Антон Ванюшов : «Возвращаясь к интервью Германа Ткаченко, там говорили про тренерский штаб. Мол, у «Зенита» есть проблемы внутри тренерского штаба, Семаку нужен какой-то большой помощник, возможно, к тем 14, [которые уже работают]»

Александр Мостовой : «А те большие, которые сидят рядом, они уже все?»

Ванюшов : «Нужен пятнадцатый»

Мостовой : «Тогда вот [поднимает руку и улыбается]»

Глеб Чернявский : «Как у Олега Кононова не помещались на скамейке все помощники»

Мостовой : «Конечно, они все там стояли сбоку, скамейку-другую прирастили, чтобы они все там сели. Меня берите, чего, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей», – заявил экс-полузащитник «Спартака» Мостовой в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.