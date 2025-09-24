Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»

Пол Скоулз считает Педри лучшим полузащитником мира.

Бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед » и сборной Англии просили назвать лучших футболистов мира его амплуа. Он поставил игрока «Барселоны» и сборной Испании на первое место.

«Номер один – Педри. Когда я опубликовал пост в инстаграме , люди стали спрашивать: «Где ты был три года, что не видел его»? На самом деле я не смотрю испанский футбол и сборную Испании. Я смотрел, когда был игроком – после своих игр смотришь «Барселону», «Реал» на Sky – мне это чертовски нравилось, это было превосходно.

И вот я посмотрел на Педри [в матче ЛЧ с «Ньюкаслом »] и подумал: «Вау!» Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Он мог обыграть любого! И речь не о ногах, а о мозгах. Иногда в сложных ситуациях он выпутывался из них одним-двумя рывками или легким движением плеча. Его техника прекрасна.

Самое интересное, когда «Ньюкасл» отыграл один гол, счет стал 2:1, добавили в районе 8 минут, и я подумал: «Сейчас будет интересно». Но Педри держал мяч минут семь. Он просто забрал игру под полный контроль – это было блестяще», – сказал Скоулз.

Скоулз о Педри: «Мой новый любимый футболист»