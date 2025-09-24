  • Спортс
  • Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»
Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»

Пол Скоулз считает Педри лучшим полузащитником мира.

Бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии просили назвать лучших футболистов мира его амплуа. Он поставил игрока «Барселоны» и сборной Испании на первое место.

«Номер один – Педри. Когда я опубликовал пост в инстаграме, люди стали спрашивать: «Где ты был три года, что не видел его»? На самом деле я не смотрю испанский футбол и сборную Испании. Я смотрел, когда был игроком – после своих игр смотришь «Барселону», «Реал» на Sky – мне это чертовски нравилось, это было превосходно.

И вот я посмотрел на Педри [в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»] и подумал: «Вау!» Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Он мог обыграть любого! И речь не о ногах, а о мозгах. Иногда в сложных ситуациях он выпутывался из них одним-двумя рывками или легким движением плеча. Его техника прекрасна. 

Самое интересное, когда «Ньюкасл» отыграл один гол, счет стал 2:1, добавили в районе 8 минут, и я подумал: «Сейчас будет интересно». Но Педри держал мяч минут семь. Он просто забрал игру под полный контроль – это было блестяще», – сказал Скоулз.

Скоулз о Педри: «Мой новый любимый футболист»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59806 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал The Good, The Bad & The Football
