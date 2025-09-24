Мбаппе, Педри, Форнальс, Варгас и Этта-Эйонг претендуют на приз игроку сентября в Ла Лиге
Килиан Мбаппе и Педри вошли в число претендентов на приз игроку месяца в Ла Лиге.
Нападающий «Реала» и полузащитник «Барселоны» включены в число претендентов на приз по итогам сентября.
На награду также претендуют хавбек «Бетиса» Пабло Форнальс, вингер «Севильи» Рубен Варгас и форвард «Леванте» Карл Этта-Эйонг.
Напомним, в августе приз достался Николя Пепе из «Вильярреала».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Ла Лиги в X
