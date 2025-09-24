Мбаппе, Педри, Форнальс, Варгас и Этта-Эйонг претендуют на приз игроку сентября в Ла Лиге

Килиан Мбаппе и Педри вошли в число претендентов на приз игроку месяца в Ла Лиге.

Нападающий «Реала » и полузащитник «Барселоны» включены в число претендентов на приз по итогам сентября. На награду также претендуют хавбек «Бетиса » Пабло Форнальс , вингер «Севильи» Рубен Варгас и форвард «Леванте » Карл Этта-Эйонг. Напомним, в августе приз достался Николя Пепе из «Вильярреала».