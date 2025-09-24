  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе, Педри, Форнальс, Варгас и Этта-Эйонг претендуют на приз игроку сентября в Ла Лиге
2

Мбаппе, Педри, Форнальс, Варгас и Этта-Эйонг претендуют на приз игроку сентября в Ла Лиге

Килиан Мбаппе и Педри вошли в число претендентов на приз игроку месяца в Ла Лиге.

Нападающий «Реала» и полузащитник «Барселоны» включены в число претендентов на приз по итогам сентября.

На награду также претендуют хавбек «Бетиса» Пабло Форнальс, вингер «Севильи» Рубен Варгас и форвард «Леванте» Карл Этта-Эйонг.

Напомним, в августе приз достался Николя Пепе из «Вильярреала».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59790 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Ла Лиги в X
logoПедри
logoКилиан Мбаппе
logoБарселона
рейтинги
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСевилья
logoРубен Варгас
logoЛеванте
logoПабло Форнальс
logoКарл Этта-Эйонг
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дембеле провел лучший сезон в карьере, но Педри играет как ангел, Ямаль более яркий игрок, а Мбаппе лучше как футболист». Воспитанник «Реала» Бенито о «Золотом мяче»
17вчера, 12:58
«Золотой мяч»-2025. Дембеле стал лучшим футболистом мира, Ямаль выиграл трофей Копа, Луиса Энрике признали лучшим тренером, Доннарумму – лучшим вратарем, «ПСЖ» – лучшим клубом
93322 сентября, 20:52
Главные новости
«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени
14 минуты назад
«Спартаку» предложили двух российских тренеров. На замену Станковичу рассматриваются и иностранцы (Metaratings.ru)
2610 минут назад
Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»
1531 минуту назад
Захарова об отношении ФИФА и УЕФА к России и Израилю: «Нужны единые стандарты. Русофобия должна быть искоренена»
3034 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
4349 минут назадLive
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
51 минуту назадТесты и игры
Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»
3851 минуту назад
Алонсо, Флик и Сарабия из «Эльче» – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в Ла Лиге
2358 минут назад
Рио Фердинанд: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими»
43сегодня, 15:42
Российский футболист Криворог об отношении к Путину в Испании: «50 на 50, некоторые его уважают, люди постарше понимают его действия. Русофобии от латиноамериканцев и европейцев не встречал»
17сегодня, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:17
Сантьяго Канисарес: «Реал» жаждет побеждать из-за провала в прошлом сезоне. «Барса» может потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации – у игроков нет злости «Мадрида»
416 минут назад
Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»
817 минут назад
Жирков об ужесточении лимита: «Играют русские – будут кричать, что им поднимают зарплату. Привозят легионеров – говорят, что они не играют в сборных. Сложный вопрос, но хотелось бы видеть россиян»
443 минуты назад
Кузяев летом вел переговоры с «Леванте» и одним из клубов Сегунды («Чемпионат»)
6сегодня, 15:48
Представитель Жерсона: «Слухи об отъезде и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности. Он выполняет работу, которую дает ему «Зенит»
4сегодня, 15:33
Хавбек «Сочи» Крамарич извинился за спор с помощником судьи после матча с ЦСКА: «Допустил резкие слова на эмоциях. Уважаю работу арбитров и искренне сожалею о случившемся»
1сегодня, 15:24
Кубок Италии. «Парма» против «Специи», «Комо» сыграет с «Сассуоло»
5сегодня, 15:02Live
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
5сегодня, 15:01Live
Булыкин про 0:2 с «Зенитом»: «Грубейшие ошибки защиты «Краснодара». Футболистов купили за очень большие деньги, они должны показывать класс»
6сегодня, 15:01