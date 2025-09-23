«Дембеле провел лучший сезон в карьере, но Педри играет как ангел, Ямаль более яркий игрок, а Мбаппе лучше как футболист». Воспитанник «Реала» Бенито о «Золотом мяче»
28-летний вингер «ПСЖ» и сборной Франции вчера в Париже получил приз лучшему футболисту мира – «Золотой мяч».
«Согласно критериям, коллективные достижения действительно влияют. Я думаю, так должно быть всегда. Но, поскольку это чисто субъективная оценка людей, которые голосуют, мы видим, что номинанты побеждают в своем регионе или в соседних странах, поэтому я не до конца доверяю этим наградам. Нет объективных критериев.
Дембеле провел лучший сезон в карьере в составе команды, которая была лучшей в Европе. Но у меня нет никаких сомнений в том, что Педри играет как ангел, что Ямаль более яркий игрок, что Мбаппе лучше Дембеле как футболист.
С точки зрения потенциала, Мбаппе и Ямаль, пожалуй, два лучших нападающих в мире», – сказал бывший футболист, а ныне музыкант Альваро Бенито.
Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»