«Дембеле провел лучший сезон в карьере, но Педри играет как ангел, Ямаль более яркий игрок, а Мбаппе лучше как футболист». Воспитанник «Реала» Бенито о «Золотом мяче»

Воспитанник «Реала» Бенито назвал трех игроков, которые лучше Усмана Дембеле.

28-летний вингер «ПСЖ » и сборной Франции вчера в Париже получил приз лучшему футболисту мира – «Золотой мяч ».

«Согласно критериям, коллективные достижения действительно влияют. Я думаю, так должно быть всегда. Но, поскольку это чисто субъективная оценка людей, которые голосуют, мы видим, что номинанты побеждают в своем регионе или в соседних странах, поэтому я не до конца доверяю этим наградам. Нет объективных критериев.

Дембеле провел лучший сезон в карьере в составе команды, которая была лучшей в Европе. Но у меня нет никаких сомнений в том, что Педри играет как ангел, что Ямаль более яркий игрок, что Мбаппе лучше Дембеле как футболист.

С точки зрения потенциала, Мбаппе и Ямаль , пожалуй, два лучших нападающих в мире», – сказал бывший футболист, а ныне музыкант Альваро Бенито.

Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»