У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
Харри Кейн вышел на чистое пятое место по матчам за сборную Англии.
Сегодня он вышел в стартовом составе на игру с Сербией и отметился голом в первом тайме.
Теперь на счету форварда, представляющего «Баварию», 109 игр за национальную команду. Он опередил Бобби Мура (108) и уступает только Стивену Джеррарду (114), Дэвиду Бекхэму (115), Уэйну Руни (120) и Питеру Шилтону (125).
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости