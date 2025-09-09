У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон

Харри Кейн вышел на чистое пятое место по матчам за сборную Англии.

Сегодня он вышел в стартовом составе на игру с Сербией и отметился голом в первом тайме.

Теперь на счету форварда, представляющего «Баварию», 109 игр за национальную команду. Он опередил Бобби Мура (108) и уступает только Стивену Джеррарду (114), Дэвиду Бекхэму (115), Уэйну Руни (120) и Питеру Шилтону (125).