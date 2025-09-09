3

У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон

Харри Кейн вышел на чистое пятое место по матчам за сборную Англии.

Сегодня он вышел в стартовом составе на игру с Сербией и отметился голом в первом тайме.

Теперь на счету форварда, представляющего «Баварию», 109 игр за национальную команду. Он опередил Бобби Мура (108) и уступает только Стивену Джеррарду (114), Дэвиду Бекхэму (115), Уэйну Руни (120) и Питеру Шилтону (125).

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?24009 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoХарри Кейн
logoБавария
Питер Шилтон
logoБобби Мур
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoУэйн Руни
logoСтивен Джеррард
logoДэвид Бекхэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн забил 74-й гол гол за сборную Англии. У форварда «Баварии» 6 мячей в 7 последних играх за англичан
1сегодня, 19:38
Кейн ответил на критику Оуэна за переход в «Баварию»: «Он намекал, что это ради трофея, но я хотел дольше оставаться на высоком уровне, участвовать в гонке за титул, играть в важных матчах ЛЧ»
27сегодня, 09:56
Кейн заявил, что сборная Англии готова к расистским оскорблениям в Сербии: «Мы провели собрание и решили: если это произойдет, мы сделаем все по протоколам УЕФА»
28вчера, 22:07
Главные новости
Данил Круговой: «Устал сидеть в «Зените» и хотел играть. Время поджимало – в таком возрасте надо выходить на новый уровень. Мыслей о возвращении нет, отдаюсь ЦСКА и выигрываю трофеи»
7 минут назад
Роналду забил 89 голов за Португалию после 30-летия. За всю карьеру больше мячей за сборную лишь у Месси, Даеи и Чхетри
1317 минут назад
Шансы «Реала» выиграть Ла Лигу – 40,6%, «Барселоны» – 29,6%, «Атлетико» – 22,1% (CIES)
1131 минуту назад
Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»
8сегодня, 20:36
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила 5 голов Сербии, Франция победила Исландию, Португалия обыграла Венгрию
44852 минуты назад
Норвегия разгромила Молдову 11:1 с пента-триком Холанда и покером Осгора в квалификации ЧМ-2026 – это антирекорд молдован
8856 минут назад
Англия разгромила Сербию в гостях – 5:0. Команда Тухеля выиграла все 5 матчей отбора ЧМ, общий счет – 13:0
20сегодня, 20:40
Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста
29сегодня, 20:35
40-летний Роналду забил в 8 из 9 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию
29сегодня, 20:27
Холанд забил 48 голов за Норвегию в 45 матчах – у него пента-трик Молдове. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
62сегодня, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»
2 минуты назад
Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в «Пансерраикос», зарплата – 200-250 тысяч евро в год, отступные – 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»
113 минут назад
Молдова проиграла все 6 матчей в 2025 году с общим счетом 3:27. В 2024-м было 6 побед за 10 игр
327 минут назад
Португалия выиграла 5 матчей подряд с учетом серии пенальти с Испанией в финале Лиги наций
543 минуты назад
Франция победила Исландию – 2:1. У Мбаппе 1+1, Барколя и Гудьонсен тоже забили, Тчуамени удалили на 69-й
1251 минуту назад
Товарищеские матчи. США встретятся с Японией, Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс уступил Канаде
257 минут назад
Португалия обыграла Венгрию – 3:2. Роналду забил с пенальти, у Канселу победный на 86-й
558 минут назад
Тчуамени получил прямую красную в матче за Францию. Хавбек «Реала» шипами влетел в голень исландцу Торстейнссону
11сегодня, 20:38Фото
Холанд забил 9 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
4сегодня, 20:26
Мбаппе забил 5 голов в 5 матчах сезона за «Реал» и Францию
1сегодня, 19:48