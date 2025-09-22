Кейн может вернуться в АПЛ летом, чтобы побить рекорд Ширера. Отступные форварда – 65 млн евро, объявить «Баварии» решение он должен зимой (Bild)
Харри Кейн может вернуться в Премьер-лигу следующим летом.
У нападающего осталось меньше двух лет по контракту с «Баварией». Он может покинуть клуб летом за отступные в 56,7 млн фунтов (65 млн евро – Спортс’‘), если объявит о своем намерении уйти до конца зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.
Некоторые считают, что теперь, когда англичанин выиграл важные трофеи с «Баварией», он должен вернуться и побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ, пока для этого не стало слишком поздно. На счету Кейна 213 мячей, Ширер остается лучшим бомбардиром лиги с 260 голами.
Напомним, Харри покинул «Тоттенхэм» в 2023 году. Ранее к форварду проявляли интерес «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
С полной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14382 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
