Маттеус о Кейне: «Он должен завершить карьеру в «Баварии», рекорд Ширера – не мотивация. Если Харри захочет денег, то может переехать в Саудовскую Аравию»

Лотар Маттеус заявил, что Харри Кейну стоит завершить карьеру в «Баварии».

Ранее появилась информация , что 32-летний форвард может вернуться в Англию, чтобы побить рекорд Алана Ширера по голам в Премьер-лиге. Сейчас у Кейна 213 мячей, у Ширера – 260.

«Сейчас он хорош как никогда, и оказал здесь еще большее влияние, чем в прошлых клубах.

Не думаю, что рекорд Ширера может быть мотивацией для него. Харри выполнил свою работу в АПЛ и должен завершить карьеру в «Баварии ».

Если он захочет заработать денег, то может переехать в Саудовскую Аравию. Но я думаю, что у Кейна еще есть несколько хороших лет на самом высоком уровне», – сказал для Sky Sport бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус .

Кейн забил 70 голов в 67 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» сделал 9-й хет-трик в лиге – на один больше, чем в АПЛ