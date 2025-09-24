Кьеза об удалении Экитике за снятую футболку: «Это было наивно, Юго стоит дважды подумать в следующий раз. Он фантастический игрок – всегда рядом, когда нам нужен гол, как и Исак»
Нападающий «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва матча Кубка английской лиги и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.
На 85-й минуте француз воспользовался передачей Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал французу вторую желтую.
«Это было немного наивно с его стороны, действительно наивно. Он нам нужен, он фантастический игрок. Он показал это здесь – он всегда рядом, когда нам нужен гол, как и Исак.
Мне очень жаль его, но он молод, и ему нужно прибавлять. В следующий раз ему стоит дважды подумать, прежде чем делать что-то подобное», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
Слот об удалении Экитике за снятую футболку: «Ненужно и глупо. Я бы понял, если бы он забил в девятку в финале ЛЧ, обыграв троих, но тот гол сделал Кьеза»