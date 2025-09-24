Слот об удалении Экитике за снятую футболку: «Ненужно и глупо. Я бы понял, если бы он забил в девятку в финале ЛЧ, обыграв троих, но тот гол сделал Кьеза»

Арне Слот назвал удаление Юго Экитике глупым и ненужным.

Нападающий «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном » и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал автору забитого мяча вторую желтую.

«Какие два слова вы сказали? Это было «ненужно», да. И это было «глупо». Да, так оно и было. Первая желтая уже была ненужной и в определенной степени глупой, потому что нужно контролировать свои эмоции.

Я знаю, как это тяжело, если ты играешь в Премьер-лиге или в любой другой лиге мира, если ты центральный нападающий, то защитник может делать почти все, что захочет, а потом, когда ты немного тянешь его за футболку или немного толкаешь, то назначается штрафной в пользу соперника. Но всегда лучше контролировать свои эмоции, а если ты не можешь их контролировать, делай это так, чтобы это не привело к желтой карточке.

Я также сказал ему и уже говорил это многочисленным СМИ: «Если ты забиваешь в финале Лиги чемпионов на 87-й минуте, обыграв трех игроков и поразив верхний угол, я, наверное, могу понять, что ты думаешь: «Это все благодаря мне, что я сейчас сотворил?» Но я старомоден, мне 47 лет, и, может быть, я уже стар. Я никогда не играл на таком уровне, но я забил несколько голов, и если бы я забил такой гол, как этот, я бы развернулся, подошел к Федерико Кьезе и сказал: «Это ты сделал гол, а не я».

Так что да, это было лишним, не умным действием. Вы называете это глупостью. Я, кстати, тоже считаю это глупостью», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».