Робертсон про Экитике: «Два глупых предупреждения – и «Ливерпуль» лишился его на субботний матч. Первая желтая – просто тупость»

Эндрю Робертсон осудил Юго Экитике, удаленного в Кубке английской лиги.

Нападающий «Ливерпуля » вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном » и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья показал автору забитого мяча вторую желтую Том Бремелл.

«Я очень сильно удивлюсь, если он сделает так еще раз. Забитый гол – это всегда эмоциональный момент, и он, очевидно, просто забыл [про желтую]. Его первая карточка – это тупость. Два глупых предупреждения – и мы лишились его на субботу.

Он поступил глупо. Это послужит ему уроком, и я уверен, что такое больше не повторится», – сказал защитник.

В субботу «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас» в АПЛ .