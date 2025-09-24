  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Саутгемптона» Стилл об Экитике: «Перед игрой он сказал, что забьет, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал. Просто умора»
1

Тренер «Саутгемптона» Стилл об Экитике: «Перед игрой он сказал, что забьет, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал. Просто умора»

Вилл Стилл рассказал о словах Юго Экитике перед инцидентом в матче Кубка лиги.

Нападающий «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном» (2:1) и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал автору забитого мяча вторую желтую.

Главный тренер «Саутгемптона» Стилл ранее работал с Экитике в «Реймсе».

«Он просто умора. Мы встретились перед игрой, и он сказал, что выйдет на поле, забьет гол, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал.

Надо отдать ему должное. «Реймс» продал его в «ПСЖ» за 50 млн фунтов, поэтому мы знали, на что он способен. Он представляет постоянную угрозу и играть против него невероятно неприятно», – сказал Стилл.

Экитике извинился за удаление за снятую футболку: «Эмоции взяли верх»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57615 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoКубок английской лиги
logoЮго Экитике
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoРеймс
logoВилл Стилл
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот об удалении Экитике за снятую футболку: «Ненужно и глупо. Я бы понял, если бы он забил в девятку в финале ЛЧ, обыграв троих, но тот гол сделал Кьеза»
68сегодня, 08:16
Макануфф об удалении Экитике за снятую футболку: «Это просто нелепо. Обычный гол, мяч пришел к нему, он замкнул. Еще и поднял ее к трибунам, в этом не было необходимости»
18вчера, 21:42
Робертсон про Экитике: «Два глупых предупреждения – и «Ливерпуль» лишился его на субботний матч. Первая желтая – просто тупость»
75вчера, 21:25
Экитике получил 2-ю желтую, сняв футболку после гола «Саутгемптону» на 85-й минуте
31вчера, 20:50
Главные новости
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» не может, судья поможет» фанатами «Краснодара», заявил Григорьянц. Ранее он говорил, что кричалка не попала в рапорт делегата
1 минуту назад
Жирков о списке книг для футболистов: «Не думаю, что это перспективная история. Даже я меньше читал, когда играл. Как заставить?»
313 минут назад
Мастантуоно из «Реала» поздравил Ямаля со 2-м местом в голосовании «Золотого мяча»: «Он отличный игрок»
522 минуты назад
«МЮ» интересен Меньян из «Милана». Аморим хочет более опытного вратаря, чем Ламменс (Talksport)
726 минут назад
Россияне ждут фильмы об Овечкине, Месси, «Спартаке» и Аршавине: исследование Спортса’’ и KION
3838 минут назад
Витинья о 3-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Большая честь, но я хочу большего. Поздравляю Дембеле, который действительно лучший игрок мира!»
441 минуту назад
Ямаль лично поздравил Дембеле после вручения ему «Золотого мяча». Отец испанца высмеивал француза, окружение Ламина быстро покинуло церемонию (L’Équipe)
2751 минуту назад
Фанаты «Севильи» скандировали «Израиль – убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Соломона. Манор забил победный гол через 2 минуты
1954 минуты назад
Кузяев и «Рубин» сегодня подпишут контракт до конца сезона («Чемпионат»)
13сегодня, 09:26
УЕФА не отстранит Израиль. Американские официальные лица повлияли на решение (Israel Hayom)
147сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Кисляк о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Спорная ситуация, но, если мяч летит в створ и попадет в руку, почему это должен быть не одиннадцатиметровый?»
840 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
5сегодня, 09:35
Игнашевич об РПЛ: «Я против лимитов. Но в «Зените» один Латышонок из россиян, это не совсем правильно. Никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев»
12сегодня, 09:34
Клещев о том, почему поставил Доннарумму 3-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Посмотрите серию пенальти с «Ливерпулем». Джанлуиджи доказал, что он сильнейший вратарь мира»
5сегодня, 09:24
Корнеев о Черчесове: «Не понимаю, почему он не был востребован у грандов. Это топовый тренер с четкими идеями, вряд ли ему нужно что-то доказывать»
6сегодня, 09:11
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. СКА принимает «Родину», «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
26сегодня, 09:01Live
«Локомотив» принимает «Рубин». Приходите поддержать железнодорожников на «РЖД Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Капитан «Леванте» Эльхесабаль о поведении Винисиуса: «Есть ситуации, с которыми я не могу смириться. Когда к нам проявляют неуважение, нужно сказать «хватит»
6сегодня, 08:58
Черданцев о «Зените»: «Ни про какой кризис речи не идет. Если бы после трети чемпионата было 9 очков до «Краснодара», это было бы чересчур. Сейчас команды максимально уплотнились»
5сегодня, 08:32
Лига Европы. ПАОК Оздоева и Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Бетис» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы»
2сегодня, 08:21