Тренер «Саутгемптона» Стилл об Экитике: «Перед игрой он сказал, что забьет, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал. Просто умора»
Нападающий «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном» (2:1) и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.
На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал автору забитого мяча вторую желтую.
Главный тренер «Саутгемптона» Стилл ранее работал с Экитике в «Реймсе».
«Он просто умора. Мы встретились перед игрой, и он сказал, что выйдет на поле, забьет гол, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал.
Надо отдать ему должное. «Реймс» продал его в «ПСЖ» за 50 млн фунтов, поэтому мы знали, на что он способен. Он представляет постоянную угрозу и играть против него невероятно неприятно», – сказал Стилл.
Экитике извинился за удаление за снятую футболку: «Эмоции взяли верх»