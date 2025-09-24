Тренер «Саутгемптона» Стилл об Экитике: «Перед игрой он сказал, что забьет, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал. Просто умора»

Вилл Стилл рассказал о словах Юго Экитике перед инцидентом в матче Кубка лиги.

Нападающий «Ливерпуля » вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном » (2:1) и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал автору забитого мяча вторую желтую .

Главный тренер «Саутгемптона» Стилл ранее работал с Экитике в «Реймсе ».

«Он просто умора. Мы встретились перед игрой, и он сказал, что выйдет на поле, забьет гол, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал.

Надо отдать ему должное. «Реймс» продал его в «ПСЖ » за 50 млн фунтов, поэтому мы знали, на что он способен. Он представляет постоянную угрозу и играть против него невероятно неприятно», – сказал Стилл .

Экитике извинился за удаление за снятую футболку: «Эмоции взяли верх»