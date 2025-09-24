Макануфф об удалении Экитике за снятую футболку: «Это просто нелепо. Обычный гол, мяч пришел к нему, он замкнул. Еще и поднял ее к трибунам, в этом не было необходимости»

Джоби Макануфф раскритиковал Юго Экитике за удаление в игре с «Саутгемптоном».

Форвард «Ливерпуля » принес победу команде на 85-й минуте матча Кубка английской лиги (2:1) с «Саутгемптоном ». После гола Экитике снял футболку и показал ее трибунам. Главный судья показал ему вторую желтую .

«Это просто нелепо. Уже все знают правила. Слушайте, мне нравятся эмоции, страсть и моменты, когда тебя захлестывают чувства, но это было совсем не то.

Обычный гол: мяч пришел к нему, он спокойно замкнул. Я просто не понимаю, что у него было в голове, когда он снял футболку и еще поднял ее к трибунам. В этом не было никакой необходимости», – сказал экс-полузащитник «Рединга».

Робертсон про Экитике: «Два глупых предупреждения – и «Ливерпуль» лишился его на субботний матч. Первая желтая – просто тупость»