Экитике извинился за удаление за снятую футболку: «Эмоции взяли верх»
Юго Экитике извинился за свое удаление в матче с «Саутгемптоном» (2:1).
На 85-й минуте форвард «Ливерпуля» получил вторую желтую карточку, сняв футболку после своего гола в игре 3-го раунда Кубка английской лиги.
«Сегодня я был так рад помочь команде одержать очередную домашнюю победу в моем первом матче в Кубке лиги. Эмоции взяли верх.
Приношу извинения всей семье «красных». Спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают, и моим партнерам по команде за победу. «Красные», – написал Экитике.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54977 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Юго Экитике
