Экитике извинился за удаление за снятую футболку: «Эмоции взяли верх»

Юго Экитике извинился за свое удаление в матче с «Саутгемптоном» (2:1).

На 85-й минуте форвард «Ливерпуля » получил вторую желтую карточку, сняв футболку после своего гола в игре 3-го раунда Кубка английской лиги.

«Сегодня я был так рад помочь команде одержать очередную домашнюю победу в моем первом матче в Кубке лиги. Эмоции взяли верх.

Приношу извинения всей семье «красных». Спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают, и моим партнерам по команде за победу. «Красные», – написал Экитике .