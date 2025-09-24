Тебас о Ямале: «Ламин бы выиграл «Золотой мяч», если бы ему было больше 23 лет. Он точно получит его, если продолжит играть на том же уровне»
Хавьер Тебас не сомневается, что Ламин Ямаль завоюет «Золотой мяч» в будущем.
18-летний вингер «Барселоны» занял 2-е место в голосовании за лучшего футболиста от France Football. Награду вручили вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле. Ламин во 2-й раз подряд был признан лучшим молодым игроком года, получив трофей имени Раймона Копа.
«Ламин Ямаль, просто назовем это имя... Если бы ему было больше 23 лет, он бы тоже выиграл «Золотой мяч», я уверен. Но поскольку он был моложе, ему дали другой приз.
Если он продолжит играть на том же уровне, – а он, похоже, продолжит, – думаю, нет никаких сомнений, что он выиграет «Золотой мяч», – сказал глава Ла Лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
