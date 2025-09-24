Мастантуоно из «Реала» поздравил Ямаля со 2-м местом в голосовании «Золотого мяча»: «Он отличный игрок»

Игрок «Реала» поздравил Ламина Ямаля со 2-м местом в голосовании «Золотого мяча».

Вингер «Барселоны» занял 2-е место в списке лучших футболистов прошлого сезона по версии France Football. Награду получил Усман Дембеле из «ПСЖ».

«Я поздравляю Ламина Ямаля со вторым местом в голосовании «Золотого мяча». Я считаю, что он отличный игрок».

О сравнениях с Ламином

«Очевидно, не мне об этом говорить. Я стараюсь не сравнивать себя ни с кем, а играть за свою команду, что, как я считаю, в конечном итоге приводит к индивидуальному успеху», – сказал полузащитник «Реала » Франко Мастантуоно .