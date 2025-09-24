Флик о невручении «Золотого мяча» Ямалю: «Он мотивирован на ближайшие годы. Дембеле заслужил приз, Ламин с готовностью принял это»
Ханс-Дитер Флик рассказал, как Ямаль отреагировал на неполучение «Золотого мяча».
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль занял 2-е место по итогам голосования. Лучшим футболистом сезона по версии France Football был признан Усман Дембеле из «ПСЖ».
– Как дела у Ламина Ямаля?
– Я видел его вчера и думаю, что с ним все в порядке, он мотивирован на ближайшие годы. Дембеле заслужил выиграть, Ламин с готовностью принял это. Он готов доказать, что он хорош. Он также мотивирован показать все, на что способен, в этом сезоне и в следующем.
Когда он вернется? Очень скоро, – сказал главный тренер «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58147 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости