  • Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» в 2026-м по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Дембеле – 8-й, Палмер – 10-й
Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» в 2026-м по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Дембеле – 8-й, Палмер – 10-й

Ламин Ямаль – фаворит на «Золотой мяч» в 2026-м по версии Goal.

Вчера состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира 2025 года от France Football. Победителем стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. 

Спортивный портал Goal составил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» в следующем году. Первую строчку занял вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);

2. Килиан Мбаппе, «Реал» (Франция);

3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (Норвегия);

4. Харри Кейн, «Бавария» (Англия);

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Египет);

6. Педри, «Барселона» (Испания);

7. Витинья, «ПСЖ» (Португалия);

8. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);

9. Ашраф Хакими, «ПСЖ» (Марокко);

10. Коул Палмер, «Челси» (Англия).  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
