Айтор Каранка: «Ямаль точно выиграет «Золотой мяч». Он уже победил на Евро в 17 лет – представьте, какое будущее у него впереди»
Айтор Каранка считает, что Ламин Ямаль еще выиграет «Золотой мяч».
– «Золотой мяч» – справедливо?
– Думаю, трофеи заслуженно достались победителям. Мы рады и за Ямаля, и за Бонмати.
Что касается Ламина, он точно победит в будущем. Он уже выиграл чемпионат Европы в 17 лет – представьте, какое будущее у него впереди, – сказал новый технический директор сборной Испании.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?53386 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
