Айтор Каранка: «Ямаль точно выиграет «Золотой мяч». Он уже победил на Евро в 17 лет – представьте, какое будущее у него впереди»

Айтор Каранка считает, что Ламин Ямаль еще выиграет «Золотой мяч».

– «Золотой мяч» – справедливо?

– Думаю, трофеи заслуженно достались победителям. Мы рады и за Ямаля, и за Бонмати.

Что касается Ламина, он точно победит в будущем. Он уже выиграл чемпионат Европы в 17 лет – представьте, какое будущее у него впереди, – сказал новый технический директор сборной Испании.