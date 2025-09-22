Осинькин про 1:3 с ЦСКА: «Сколько у ворот «Сочи» было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один несчастный случай. Мы создали гораздо больше»

Игорь Осинькин отметил, что ЦСКА почти не создавал моментов в игре с «Сочи».

«Учитывая уровень соперника, мы показали хорошую игру. Мы были близки к каким-то очкам. Благодарю ребят за самоотверженность и за то, как мы слышим друг друга за короткий отрезок времени вместе. Мы прогрессируем. Должны были брать очки сегодня, но так получилось. Мы внутри понимаем, что на правильном пути.

Сколько у наших ворот было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один момент – несчастный случай. Мы создали гораздо больше.

Когда в концовке мы понимали, что надо спасать игру, мы показали неплохой футбол. Создавали моменты и были близки, чтобы забить гол. По заказу забить трудно. Но считаю, что это хороший матч. Мы сейчас не на своем месте, и нам надо это исправлять. У нас есть футболисты, которые способны решать задачи», – сказал главный тренер «Сочи » после поражения со счетом 1:3.