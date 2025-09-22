  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин про 1:3 с ЦСКА: «Сколько у ворот «Сочи» было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один несчастный случай. Мы создали гораздо больше»
11

Осинькин про 1:3 с ЦСКА: «Сколько у ворот «Сочи» было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один несчастный случай. Мы создали гораздо больше»

Игорь Осинькин отметил, что ЦСКА почти не создавал моментов в игре с «Сочи».

«Учитывая уровень соперника, мы показали хорошую игру. Мы были близки к каким-то очкам. Благодарю ребят за самоотверженность и за то, как мы слышим друг друга за короткий отрезок времени вместе. Мы прогрессируем. Должны были брать очки сегодня, но так получилось. Мы внутри понимаем, что на правильном пути.

Сколько у наших ворот было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один момент – несчастный случай. Мы создали гораздо больше.

Когда в концовке мы понимали, что надо спасать игру, мы показали неплохой футбол. Создавали моменты и были близки, чтобы забить гол. По заказу забить трудно. Но считаю, что это хороший матч. Мы сейчас не на своем месте, и нам надо это исправлять. У нас есть футболисты, которые способны решать задачи», – сказал главный тренер «Сочи» после поражения со счетом 1:3.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34652 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСочи
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoИгорь Осинькин
logoСпорт-Экспресс
logoсудьи
logoАлексей Сухой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти. Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
100сегодня, 18:59
Осинькин о пенальти за руку Солдатенкова: «Я не понимаю этого. Сложно, когда такие моменты так трактуются, они переворачивают игру, все старания ребят. Это ключевой момент встречи»
48сегодня, 18:47
ЦСКА сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка. Отрыв армейцев от «Балтики» и «Локо» – 1 балл, от «Зенита» – 2, от «Спартака» – 3
73сегодня, 18:13
Главные новости
Ямаль – 2-й в голосовании «Золотого мяча», Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й, Мбаппе – 7-й
637 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Дембеле стал лучшим футболистом мира, Ямаль выиграл трофей Копа, Луиса Энрике признали лучшим тренером, Доннарумму – лучшим вратарем, «ПСЖ» – лучшим клубом
8989 минут назад
Дембеле получил «Золотой мяч» за сезон-2024/25. Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов
23812 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл 3:2 с «Пизой»
7414 минут назад
Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс – два
717 минут назад
Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд – это рекорд
1319 минут назад
«ПСЖ» признан лучшим клубом сезона по версии France Football. Команда Энрике взяла 4 трофея
2347 минут назад
Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football. У форварда 63 гола за «Спортинг» и Швецию в прошлом сезоне
2650 минут назад
Россияне в РПЛ не забивали только за «Спартак». Все голы «Локомотива» и «Сочи» – на счету местных игроков
2957 минут назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
сегодня, 20:00Телеграм
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» выиграл 4 из 5 матчей сезона и в меньшинстве уступил «Ман Сити». Дальше – «Милан»
512 минут назад
Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
113 минут назад
«Наполи» обыграл «Пизу» – 3:2. Лукка, Спинаццола и Гилмор забили
816 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома одолел «Аль-Адалу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
229 минут назад
Энрике о 0:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не привык проигрывать. У нас многое получилось, были шансы забить – мы заслуживали большего»
33 минуты назад
«Отец Месси фактически управляет клубом. Без их согласия ничего сделать нельзя, все говорят по-испански. Люди уходят, это катастрофа». Экс-игрок МЛС Клих об «Интер Майами»
2440 минут назад
«Монако» Головина вышел на 1-е место в Лиге 1. У монегасков, «ПСЖ», «Лиона» и «Страсбура» по 12 очков после 5 туров
650 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
60сегодня, 19:56Live
Вигман признана лучшим тренером года по версии France Football. Она выиграла Евро со сборной Англии
5сегодня, 19:44
Гави пропустит 5-6 недель после операции на мениске (As)
13сегодня, 19:32