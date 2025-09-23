Никитин о пенальти ЦСКА: «Большие вопросы к людям, которые пишут футбольные правила. Они крайне далеки от реальности, происходящей на поле»
Команда тренера Фабио Челестини выиграла со счетом 3:1 в игре Мир РПЛ.
Два мяча ЦСКА забил с пенальти. Первый 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.
«Мы же видим, что не только наши судьи так судят. Недавно «Наполи» такой же пенальти поставили, так что в итальянском футболе то же самое.
Поэтому у меня большие вопросы к людям, которые пишут современные футбольные правила. Они сейчас крайне далеки от реальности, происходящей на футбольной поле.
Пускай кто‑то из них попытается в подобной ситуации заблокировать удар соперника, не отставив руку от тела. Получать такие пенальти невероятно обидно», – сказал бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин.
Похоже, камбэк ЦСКА начался с ошибочного пенальти. За такую руку же не должны давать, правда?