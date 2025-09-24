Агент Баринова о продлении с «Локо»: «Была встреча с руководством, каких-то предложений и сдвигов не услышали. Делать из всего этого сериал будет неэтично, думаю»

Агент Дмитрия Баринова высказался о ситуации с контрактом футболиста.

Текущее соглашение 29-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года. Вчера появилась информация , что железнодорожники предложили капитану продлить контракт до 2029 года. В клубе эту новость подтвердили, а агент опроверг .

«Могу подтвердить, что сегодня действительно была встреча с руководством «Локомотива », на которой обсуждались условия продления контракта Дмитрия Баринова . Каких-то предложений и сдвигов мы не услышали.

У Димы действующий контракт, он продолжает его выполнять. Думаю, не очень этично будет делать из всей этой истории какой-то сериал», – сказал Павел Банатин.