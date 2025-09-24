Агент Баринова о продлении с «Локо»: «Была встреча с руководством, каких-то предложений и сдвигов не услышали. Делать из всего этого сериал будет неэтично, думаю»
Агент Дмитрия Баринова высказался о ситуации с контрактом футболиста.
Текущее соглашение 29-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года. Вчера появилась информация, что железнодорожники предложили капитану продлить контракт до 2029 года. В клубе эту новость подтвердили, а агент опроверг.
«Могу подтвердить, что сегодня действительно была встреча с руководством «Локомотива», на которой обсуждались условия продления контракта Дмитрия Баринова. Каких-то предложений и сдвигов мы не услышали.
У Димы действующий контракт, он продолжает его выполнять. Думаю, не очень этично будет делать из всей этой истории какой-то сериал», – сказал Павел Банатин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
