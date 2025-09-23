9

«Локомотив» предложил Баринову контракт до 2029 года (Иван Карпов)

«Локомотив» сделал Дмитрию Баринову предложение о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро в летнее трансферное окно. Сам 29-летний хавбеквыражал удивление в связи с тем, что между ним и его клубом не начались переговоры по новому контракту.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» предложил Дмитрию контракт до лета 2029 года.

Сегодня состоялся очередной раунд переговоров о новом соглашении капитана с железнодорожниками. Представители футболиста взяли время на то, чтобы обдумать поступившее предложение.

Напомним, действующий контракт Баринова рассчитан до лета 2026 года. Подробная статистика игрока, всю карьеру выступающего за «Локо», доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoДмитрий Баринов
logoЛокомотив
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
агенты
