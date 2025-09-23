Агент Баринова Кузьмичев: «Рамирес – худший трансфер за все окно у всех клубов. Он своим выходом на поле уже скольких очков «Локомотив» лишил?»
Владимир Кузьмичев считает трансфер Кристиана Рамиреса худшим в Мир РПЛ.
«Например, приобретение Рамиреса, это трансфер номер один в категории худших. За все окно у всех клубов.
Он своим выходом на поле уже скольких очков лишил? Сейчас он точно лидер (посмотрим, что будет дальше) с большим отрывом», – сказал агент Дмитрия Баринова и Алексея Батракова.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
