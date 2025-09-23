  • Спортс
  • Агент Баринова про «Локо» и новый контракт: «Неправда. Допускаю, что господин Леонченко специально сделал вброс через Ваню Карпова»
Агент Баринова про «Локо» и новый контракт: «Неправда. Допускаю, что господин Леонченко специально сделал вброс через Ваню Карпова»

Агент Баринова допустил, что «Локо» вбросил новость про игрока через журналиста.

Сегодня Иван Карпов написал, что «Локомотив» предложил 29-летнему капитану продлить до 2029 года контракт, рассчитанный до следующего лета. В клубе эту новость подтвердили, а агент опроверг.

«Не думаю, что имеет смысл опираться на информацию Ивана Карпова. То, что он написал, не соответствует действительности. Ни одного правдивого слова, кроме того, что я с Леонченко встретился. На встрече было три человека: я, Леонченко и Ульянов.

Я с Ваней не общаюсь, соответственно, могу допустить, что господин Леонченко специально сделал вброс через Ваню Карпова. Предложение о продлении контракта – неправда», – заявил Владимир Кузьмичев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
Владимир Леонченко
logoСоветский спорт
Иван Карпов
logoЛокомотив
Владимир Кузьмичев
Дмитрий Ульянов
агенты
