Агент Баринова про «Локо» и новый контракт: «Неправда. Допускаю, что господин Леонченко специально сделал вброс через Ваню Карпова»
Агент Баринова допустил, что «Локо» вбросил новость про игрока через журналиста.
Сегодня Иван Карпов написал, что «Локомотив» предложил 29-летнему капитану продлить до 2029 года контракт, рассчитанный до следующего лета. В клубе эту новость подтвердили, а агент опроверг.
«Не думаю, что имеет смысл опираться на информацию Ивана Карпова. То, что он написал, не соответствует действительности. Ни одного правдивого слова, кроме того, что я с Леонченко встретился. На встрече было три человека: я, Леонченко и Ульянов.
Я с Ваней не общаюсь, соответственно, могу допустить, что господин Леонченко специально сделал вброс через Ваню Карпова. Предложение о продлении контракта – неправда», – заявил Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
