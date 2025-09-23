«Локомотив» подтвердил, что предложил Баринову новый контракт. Агент это отрицает: «Это вброс»

Агент Дмитрия Баринова и «Локомотив» прокомментировали слухи о новом контракте.

Ранее сообщалось , что московский клуб предложил полузащитнику контракт до лета 2029 года.

«Клуб действительно предложил новый контракт капитану команды Дмитрию Баринову. Комментировать детали и ход переговоров мы не будем», – заявили в пресс-службе «Локомотива».

«Эта информация не соответствует действительности. Я сегодня встречался с руководством «Локомотива ». Это была короткая встреча, мы не получили предложения по Баринову. Это вброс, который я не знаю, кто и зачем просит опубликовывать», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев .