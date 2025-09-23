Гвардиола о тактике «Сити» с «Арсеналом»: «Я очень горд. Это полуфиналист ЛЧ, большой претендент на титул в прошлых сезонах. Хочу отпраздновать это очко»

Пеп Гвардиола гордится тактикой «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом».

«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ , пропустив в добавленное время. У «Сити » было 33% владения мячом – это антирекорд тренера за 601 матч в чемпионатах.

«Я очень горд, доволен, даже не знаю, какое слово использовать.

Мы многое вернули из того, чего не хватало в прошлом сезоне. У нас невероятный дух. Мы не сможем играть так, как играли, на протяжении всего этого сезона, да мы этого и не хотим.

Я отдаю должное сопернику. «Арсенал» в большинстве своих матчей способен делать с соперниками то, что делал в этом матче. Мне хочется научиться праздновать, когда мы играем вничью так, как мы играли в выездном матче с «Арсеналом» – полуфиналистом Лиги чемпионов, большим претендентом на победу в прошлых сезонах. Я хочу отпраздновать это очко.

Единственное, о чем я просил игроков с самого начала моей карьеры, – это отдаваться на поле полностью, но в прошлом сезоне мы в некоторые моменты этого не делали. А в этом сезоне, особенно после КЧМ в США и матча с «МЮ», мы начали восстанавливать многое из того, что определяет нашу команду на протяжении многих-многих лет.

В первую очередь это дух, который мы продемонстрировали на этой неделе. Мы должны заботиться о таких вещах, как отец и мать заботятся о своих сыновьях. Только так мы и можем существовать. И шаг за шагом, когда вернутся игроки после серьезных травм, мы поймем, что можем делать лучше. И Доннарумма будет играть лучше, и Траффорд будет играть лучше, и многое другое будет лучше – команда прибавит», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем Кубка лиги против «Хаддерсфилда».

Главный автобус в карьере Пепа: 33% владения c «Арсеналом». Как так и что вышло?