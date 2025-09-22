  • Спортс
Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Пытался найти свою дочь на трибуне. Когда все разошлись по домам выпить пива, я увидел ее!»

Пеп Гвардиола объяснил свою эмоциональность после окончания матча с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «канонирами» (1:1) в 5-м туре АПЛ.

После финального свистка главный тренер «горожан» задержался у гостевой трибуны, аплодируя болельщикам.

«Я искал свою дочь! Я пытался ее найти, но не нашел! А в конце, когда все разошлись по домам выпить хорошего пива, я увидел свою дочь!

Поэтому я смотрел, смогу ли ее найти, но не нашел, а в конце мне это все-таки удалось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
