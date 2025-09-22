  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о 33% владения «Ман Сити» в матче с «Арсеналом»: «Раз в 10 лет в этом нет ничего плохого. Не могу покинуть эту страну без очередного рекорда»
7

Гвардиола о 33% владения «Ман Сити» в матче с «Арсеналом»: «Раз в 10 лет в этом нет ничего плохого. Не могу покинуть эту страну без очередного рекорда»

Пеп Гвардиола пошутил об антирекорде «Ман Сити» в матче с «Арсеналом».

Встреча команд в 5-м туре АПЛ завершилась вничью  (1:1).

«Горожане» владели мячом 33% игрового времени в этом матче – это антирекорд Пепа Гвардиолы во внутренних чемпионатах. Ни в одном из предыдущих 600 матчей (сегодня был 601-й) команды испанца не владели мячом так мало.

– «Манчестер Сити» показал самый низкий процент владения за время вашей работы. Вы считаете, что это обусловлено обстоятельствами на прошедшей неделе, игрой «Арсенала», или это было частью вашего плана на игру?

– Я не могу покинуть эту страну без очередного рекорда, знаете ли. Да, я горжусь этим.

Отдам должное «Арсеналу» за то, что они сделали. Иногда вы этого хотите, иногда нет. Это здорово, особенно когда вы обороняетесь впятером. Мы не планировали этого, но нам нужно это принять. Если команда лучше по этому показателю, то она играет лучше.

– Мы часто используем фразу «припарковать автобус» в негативном ключе. Вы считаете, что «парковать автобус» плохо, или это допустимо?

– Иногда мы не хотим этого делать, но это происходит. Раз в десять лет в этом нет ничего плохого. Мне снова пришлось проявить себя, применив другую стратегию, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Hayters
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре.
сегодня, 22:00Тесты и игры
Гвардиола поцеловал резервного судью Поусона в щеку, обхватив его шею руками, незадолго до гола «Арсенала» «Ман Сити»
20сегодня, 21:52Фото
Флик про разгром «Хетафе»: «Три очка, 3:0, все супер. Забить три гола крепкому сопернику не всегда легко»
9сегодня, 21:46
Ферран после 3:0 с «Хетафе»: «Порой они просто фолят и ничего не предлагают. «Барсе» удалось находить пространство»
2сегодня, 21:45
Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Православных – с Рождеством Пресвятой Богородицы»
32сегодня, 21:27
Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче «Барселоны» с «Хетафе»
24сегодня, 21:14
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка после 5 туров Ла Лиги, «Атлетико» – на 9
13сегодня, 21:04
Эмоции «Спартака» после камбэка с «Крыльями». И Сергея Белоголовцева
сегодня, 21:00Видео
У «Барселоны» 5 побед с общим счетом 17:3 и ничья с «Райо» в этом сезоне
27сегодня, 20:56
«Барселона» одержала 25 разгромных побед при Флике. Сегодня – над «Хетафе» (3:0)
12сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Киву о 2:1: «Интер» мог обеспечить себе победу раньше, но вратарь «Сассуоло» провел отличный матч. Мы старались играть в свой футбол и терпели до конца»
59 минут назад
Каррагер об «Арсенале»: «В важных матчах Артета выбирает состав, больше думая о сопернике. «Ливерпуль» и «Сити» можно было победить, но он позволил им включиться в игру»
2сегодня, 22:03
Мостовой о Станковиче: «Три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!» Какой «боже», ребята? Играют футболисты, какая разница, сидишь ты на скамейке или наверху?»
6сегодня, 21:58
Гари Невилл: «Арсенал» нужно снять с ручника. Артета потерял тайм в важном матче с «Сити»
2сегодня, 21:34
Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой
8сегодня, 21:17
Талалаев про «Балтику»: «Все ждут, что мы сдуемся. Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол пока не всегда получается»
3сегодня, 21:11
Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»
4сегодня, 21:02
Каманцев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Одна из сложнейших игр в плане судейства. Работой Карасева доволен – надеюсь, теперь у него будет восходящий тренд»
9сегодня, 20:51
Семак 12 раз обыграл «Краснодар». Больше побед только над «Крыльями» и «Ахматом»
2сегодня, 20:46
«Интер» победил в Серии А впервые за три матча – 2:1 с «Сассуоло»
5сегодня, 20:43