Гвардиола поцеловал резервного судью Поусона в щеку, обхватив его шею руками, незадолго до гола «Арсенала» «Ман Сити»
Пеп Гвардиола поцеловал резервного судью.
На 90-й минуте матча с «Арсеналом» в 5-м туре АПЛ главный тренер «Манчестер Сити» о чем-то поговорил с Крэйгом Поусоном, затем обхватил его шею руками и поцеловал в щеку.
Спустя три минуты лондонцам удалось сравнять счет благодаря точному удару Габриэла Мартинелли. Матч завершился вничью – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница The Manc в X
