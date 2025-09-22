  • Спортс
  • Гвардиола поцеловал резервного судью Поусона в щеку, обхватив его шею руками, незадолго до гола «Арсенала» «Ман Сити»
Гвардиола поцеловал резервного судью Поусона в щеку, обхватив его шею руками, незадолго до гола «Арсенала» «Ман Сити»

Пеп Гвардиола поцеловал резервного судью.

На 90-й минуте матча с «Арсеналом» в 5-м туре АПЛ главный тренер «Манчестер Сити» о чем-то поговорил с Крэйгом Поусоном, затем обхватил его шею руками и поцеловал в щеку.

Спустя три минуты лондонцам удалось сравнять счет благодаря точному удару Габриэла Мартинелли. Матч завершился вничью – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница The Manc в X
