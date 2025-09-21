  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Сити» 33% владения мячом против «Арсенала». Это антирекорд команд Гвардиолы за 601 матч во внутренних чемпионатах
19

У «Сити» 33% владения мячом против «Арсенала». Это антирекорд команд Гвардиолы за 601 матч во внутренних чемпионатах

«Манчестер Сити» поставил антирекорд по владению мячом среди команд Гвардиолы.

«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ.

Манкунианцы владели мячом 33% игрового времени в этом матче – это антирекорд Пепа Гвардиолы во внутренних чемпионатах.

Ни в одном из предыдущих 600 матчей (сегодня был 601-й) команды испанца не владели мячом так мало.

Предыдущий антирекорд также был установлен в игре против «Арсенала» – 37% в марте 2023 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Артеты 4 победы в 15 матчах против Гвардиолы
940 минут назад
У «Ман Сити» 2 победы в 5 турах АПЛ – над «МЮ» и «Вулвс»
2946 минут назад
«Ман Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд – 3 поражения и 3 ничьих с 2023-го
6852 минуты назад
«Арсенал» вырвал ничью у «Ман Сити» благодаря голу Мартинелли на 93-й – 1:1
14754 минуты назад
Главные новости
У Энрике первые результативные действия за «Зенит» за 15 матчей. Вингер забил и отдал ассист на Глушенкова в матче с «Краснодаром»
43 минуты назад
«Краснодар» – «Зенит». 0:2 – Энрике и Глушенков забили с пасов друг друга! Онлайн-трансляция
4086 минут назадLive
Гвардиола про ничью: «Арсенал» играл лучше, результат справедлив. Снимаю шляпу перед стойкостью игроков «Ман Сити»
210 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Сассуоло», «Фиорентина» уступила «Комо», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
4715 минут назад
У «Ман Сити» 7 очков после 5 туров АПЛ – это худший старт с 2006 года
2225 минут назад
Два российских игрока в одной лиге с Месси, Роналду и Неймаром в «Невидимке». Угадаете?
26 минут назадТелеграм
У Артеты 4 победы в 15 матчах против Гвардиолы
940 минут назад
У «Ман Сити» 2 победы в 5 турах АПЛ – над «МЮ» и «Вулвс»
2946 минут назад
«Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на 5 очков после 5 туров АПЛ, от «Челси» – на 7, от «Ман Сити» – на 8
5747 минут назад
«Ман Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд – 3 поражения и 3 ничьих с 2023-го
6852 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»
18 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». Педри и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1918 минут назад
Артета – первый тренер, не проигравший Гвардиоле в 5 матчах лиги подряд
620 минут назад
Симеоне о недовольстве Альвареса заменой в матче с «Мальоркой»: «Все злятся. Хулиан – лучший игрок атаки в «Атлетико». Нам был нужен Серлот, но его удалили в спорном эпизоде»
425 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». 1:0 – Адейеми забил. Онлайн-трансляция
235 минут назадLive
«Интер» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
36 минут назад
У Мартинелли 2+1 в матчах с «Ман Сити» и «Атлетиком». Хавбек «Арсенала» выходил на замену во 2-м тайме в обеих играх
337 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» и «Гладбах» сыграли вничью, «Дортмунд» принимает «Вольфсбург»
2956 минут назадLive
У «Байера» победа и две ничьих в трех матчах при Юлманде, сменившем тен Хага
356 минут назад
«Байер» и «Боруссия» Менхенгладбах сыграли вничью – 1:1. Тилльман открыл счет, Табакович сравнял на 92-й
157 минут назад