У «Сити» 33% владения мячом против «Арсенала». Это антирекорд команд Гвардиолы за 601 матч во внутренних чемпионатах

«Манчестер Сити» поставил антирекорд по владению мячом среди команд Гвардиолы.

«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом » (1:1) в 5-м туре АПЛ .

Манкунианцы владели мячом 33% игрового времени в этом матче – это антирекорд Пепа Гвардиолы во внутренних чемпионатах.

Ни в одном из предыдущих 600 матчей (сегодня был 601-й) команды испанца не владели мячом так мало.

Предыдущий антирекорд также был установлен в игре против «Арсенала» – 37% в марте 2023 года.