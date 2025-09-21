У «Сити» 33% владения мячом против «Арсенала». Это антирекорд команд Гвардиолы за 601 матч во внутренних чемпионатах
«Манчестер Сити» поставил антирекорд по владению мячом среди команд Гвардиолы.
«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ.
Манкунианцы владели мячом 33% игрового времени в этом матче – это антирекорд Пепа Гвардиолы во внутренних чемпионатах.
Ни в одном из предыдущих 600 матчей (сегодня был 601-й) команды испанца не владели мячом так мало.
Предыдущий антирекорд также был установлен в игре против «Арсенала» – 37% в марте 2023 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
