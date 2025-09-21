Главный автобус в карьере Пепа: 33% владения c «Арсеналом». Как так и что вышло?

Разбор Лукомского и Палагина.

«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Команду Микеля Артеты спас гол Габриэля Мартинелли на 93-й минуте. Матч получился не очень ярким по моментам, но содержательным в плане сюжетов. Главный из них – самый радикальный автобус «Сити» в эру Пепа Гвардиолы (33% владения мячом).

Основная предматчевая новость у «Арсенала»: быстрое возвращение Букайо Сака. В день игры подтвердилось, что он будет в заявке. Еще Артета внес два изменения в состав относительно матча против «Атлетика». В центр защиты вернулся Вильям Салиба, а слева вместо Эберечи Эзе стартовал продуктивно вышедший со скамейки Леандро Троссард.

Пеп после паузы на сборные старается не менять состав. На «Эмирейтс» выставил то же сочетание, что побеждало «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Не только вера «в победный состав не меняют», но и желание стабилизировать ситуацию после антирекордного старта в карьере. Не помеха даже усталость игроков, жаловался набирающий форму Родри.

Почему Пеп решился на тако-о-о-о-ой автобус?

«Сити» закончил матч с 33% владения – худший показатель команд Пепа во внутренних чемпионатах (Ла Лига + Бундеслига + АПЛ). Выборка из 600 игр впечатляет. Похоже, мы увидели главный автобус в жизни Пепа. На такое каталонец не решался, даже когда команда проводила много времени в меньшинстве.

Главный вопрос после такой игры, вынесен в заголовок: в причинах и правда интересно покопаться. Что сразу приходит в голову: после просмотра, но с пониманием чуть более широкого контекста.

● Преимущество «Арсенала» в свежести . После матчей в ЛЧ у «Сити» было на два дня отдыха меньше. Чтобы подготовиться, оставалась только одна тренировка. К тому же Пеп не меняет основу. Впервые с 2021-го выставил один и тот же состав в трех матчах подряд. Именно это сочетание могло устать. Долгая дорога в Лондон – еще одна причина в ряду. Пеп сослался на нее после матча, указал даже на время в пути: четыре-пять часов из Манчестера.

● Внутри состава, который выставил Пеп, тоже была маленькая, но важная перестановка . Поменялись местами Фил Фоден и Бернарду Силва. Полузащита с Фоденом – чуть более атакующий вариант. С Бернарду – чуть более оборонительный. Сейчас Пеп выбрал второй.

● Может, это вообще новый стиль топ-матчей? Дерби с «МЮ» в прошлом туре – тизер того, что увидели тут. Автобус у «Сити» был не таким радикальным и куда более коротким, но с кучей похожих тактических мелочей. Одна из них – выход третьего центрального защитника Натана Аке по ходу матча. Возможно, вдохновились результатом и решили повторить.

● Реакция на проблемы в прессинге . Редкие дыры у «Сити» возникали только после эпизодов с давлением на чужой половине. Выстраивается логическая цепочка, что в перерыве решили не рисковать – тем более, что уже устраивал результат. Пеп признал это на пресс-конференции. Во втором тайме попыток прессинга почти не было – это сделало автобус совсем радикальным.

Степень, как правило, зависела от схемы, в которой оборонялся «Сити».

Базис для команды Гвардиолы и Пепа Лейндерса (именно так) – 4-1-4-1. В этой формации начинают встречать в среднем блоке. Цель – перекрыть центральную зону и направить атаки соперника на фланг.

Когда «Сити» пытался поджимать, переходили на 4-4-2. Из полузащиты к Эрлингу Холанду поднимался Бернарду. Как правило, португалец персоналил Деклана Райса – шел за ним почти до упора.

При самом сильном давлении «Сити» перестраивался на пятерку сзади. Пятым защитником становился, как правило, Фоден. Не случайный ход: Фила буквально загонял назад Рубен Диаш.

Показательно, что именно Фодена по ходу сменил Аке – полноценный защитник, с его появлением «Сити» окончательно перестроился на 5-4-1. В них нашлось место не только тройке центральных защитников, но и паре акцентированных опорников Родри + Нико Гонсалес.

На финальном отрезке Пеп продолжил делать оборонительные замены, но именно схема оставалась прежней. Сделать ее еще более автобусной было слишком сложно.

Насколько автобус Пепа был надежным?

Весьма. Показательно, что «Арсенал» вырвался вперед по xG только благодаря голу Габриэла Мартинелли – и это несмотря на тотальный перевес во владении. До этого преимущество в остроте было за «Сити». За весь матч гости допустили только один явный момент – в сутолоке после аута еще в первом тайме (удар Нони Мадуэке головой).

Хоть какие-то претензии Пепу можно предъявлять только по двум пунктам.

1) К концу игры команда стала слишком оборонительной . Речь не про схему, а про ее наполнение. За левый фланг начал отвечать опорник Тиджани Рейндерс. Слот в нападении перехватил вингер Жереми Доку (позже – Савиньо). Контратак стало еще меньше, хотя редкая с участием Доку даже могла привести к голу.

2) Постоянная карусель в защите . Тут у Пепа железный аргумент: по ходу матча вылетели Абдукодир Хусанов и Нико О’Райли. Из-за травм приходилось вмешиваться и что-то менять. Возможно, сказалось в эпизоде с голом. Не разобрались Аке и Йошко Гвардиол – защитники, которые начинали у «Сити» в одном сочетании, а заканчивали в другом.

Приемы «Арсенала» против автобуса: стандарты, свежесть правого фланга и смена схемы

«Арсенал» не создал тонну моментов, но по ходу матча прибавил в попытках взламывать автобус. Гвардиола признал, что поздний гол был логичен.

В первом тайме команда выглядела безыдейно впереди. Атаковали с акцентом на правую часть поля, но почти все упиралось в прямолинейного Мадуэке – он, как и обычно, был крайне активен, но принимал нелучшие решения.

В таком раскладе редкая угроза исходила со стандартов: речь не только про фирменные угловые («Сити» и персонально Джанлуиджи Доннарумма хорошо отбивались, но за счет количества кое-что допустили), но и про дальние ауты. С левого фланга бросал Риккардо Калафьори, с правого – Деклан Райс. Штрафную всегда насыщали.

Во втором тайме Артета сделал несколько важных ходов. Сначала освежил правую зону: вышел Сака, а рядом с ним в роли, которая обычно закреплена за Мартином Эдегором, вышел Эзе. Появилась вариативность в движении и потенциал для комбинаций.

Вот примеры.

Второй ход (тоже сразу после перерыва): другое соотношение в первой стадии. До перерыва «Арсенал» оставлял с центральными защитниками в самой первой линии еще одного игрока. Им мог оказываться Юрриен Тимбер в роли ситуативного центрдефа, либо спускающиеся Райс или Мартин Субименди. Во втором тайме соотношение сдвинулось в насыщения полузащиты и атаки – очевидный ход на фоне такой пассивности «Сити». Мяч на чужой половине поля стал ходить быстрее.

А на финальные минуты Артета убрал Тимбера и остался без правого защитника даже при обороне. Схема выглядела примерно так: три защитника и Сака с Мартинелли на краях (разумеется, с диким перекосом в атаку).

На добавленное время Мартинелли и Сака поменялись флангами: не в одном эпизоде, а именно на весь отрезок. Вероятно, ход был связан с готовностью еще больше навешивать: удобнее, когда левша слева, а правша – справа. Ход сработал внезапным образом: Мартинелли грандиозно открылся и завершил с новой позиции.

В голах сыграли внезапные качеств Холанда и Мартинелли

Матч получился не очень богатым на моменты. Неудивительно, что для голов потребовалось мощные вспышки индивидуального мастерства. Некоторые их проявления были внезапными – или как минимум не вписывались в стереотипы.

Когда забивал «Сити», Эрлинг Холанд не только по классике открылся на пространстве и завершил, но и тонко вывел команду из-под давления в начальной фазе контратаки.

При своем голе Мартинелли потрясающе обработал мяч и элегантно завершил, перебросив Доннарумму.

Это уже второй за неделю гол бразильца, где ключевую роль играет первый контакт с мячом. Он не только показывает технику, но и классно выбирает направления, куда пробрасывает мяч. Без безупречной обработки ни один из этих голов не был бы возможен.

Провал Дьокереша, неоднозначный Доннарумма, Рейндерс – восторг. Еще детали матча

Короткие наблюдения по другим героям.

● Очень неоднозначный перфоманс Доннаруммы . С одной стороны, заслужил комплимент за активность, с которой выходил из ворот на стандартах. Вратари, играющие против «Арсенала», проваливаются уже на этом этапе. Доннарумма не боялся и выходил, но подводило исполнение. Пару раз его прощали после того, как он сбрасывал не туда. Еще одна претензия – эпизод с голом. Выход другого рода (не на мяч, а на подстраховку), но тайминг тоже не рассчитал. Останься в воротах – вероятно, защитники бы успели накрыть.

● А существуют вообще элементы игры, в которых Тиджани Рейндерс плох? Голландец прекрасно адаптировался в «Сити», он показывает буквально все: связь контратак без потери ритма, диктовку игры из опорной, полуфланговое созидание, рывки до штрафной под завершение и даже чтение подборов/чужих навесов в режиме автобуса.

● Еще один провал Дьокереша в топ-матче . Против «Юнайтед», «Ливерпуля» и «Сити» – ноль ударов. Заставляет задуматься. Стиль «Сити» точно усложнил задачу (неудобный и без пространства), но именно под такие матчи, когда нужно долго взламывать, вообще-то и его и покупали.

***

Слово Пепу Гвардиоле: «Думаю, результат справедлив. Да, у меня было ощущение «Эх, мы были так близки к победе», но в целом «Арсенал» был лучше. Хотя мы потрясающе оборонялись на угловых, в которых они настоящие мастера».

В первом тайме «Сити» забил быстрый гол и цинично убивал матч. Все шло по их плану. Во второй половине динамика изменилась: «Арсенал» прибавил – «Сити» мог дотерпеть, но уже не контролировал игру и допускал больше моментов.

Эту картину элегантно дополнили вмешательства с тренерских скамеек: замены Гвардиолы буквально кричали о желании дотерпеть, а ходы Артеты еще сильнее насыщали атаку. Поздний гол не был гарантией, но хорошо вписался в рисунок.

«Арсенал» спас ничью с «Сити» на 90+3! Пеп терпел после гола Холанда, но и так не выиграл у Артеты

Фото: East News /GLYN KIRK/AFP; IMAGO/David Klein/Global Look Press