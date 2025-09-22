Бернарду заявил, что «Арсенал» получил преимущество над «Ман Сити» из-за расписания: «Обидно, что из-за разницы в отдыхе в два с половиной дня мы не были на высшем уровне. Так нельзя»

Бернарду заявил, что «Арсенал» получил преимущество над «Сити» из-за календаря.

Команды сыграли вничью в матче 5-го тура АПЛ (1:1). «Арсенал » перед этим играл с «Атлетиком» во вторник, «Манчестер Сити » – с «Наполи» в четверг.

«Я не стал бы говорить это, если бы «Сити» проиграл, но реальность такова, что мы подошли к одному из самых важных матчей сезона, будучи в невыгодном положении в плане отдыха. Так нельзя. Это просто неправильно.

Я не чувствовал себя в идеальной форме для такой игры. Те, кто не играл на высшем уровне, не знают, каково это – играть в такой матче. Нужно быть в лучшей форме. Хусанов травмировался, потому что такие матчи очень энергозатратны.

Просто обидно, что мы не были на высшем уровне только из-за решения кого-то, кто считает справедливой разницу в отдыхе в два с половиной дня по сравнению с «Арсеналом». Я почувствовал разницу в первом тайме.

Неважно, было ли у «Арсенала» четыре, пять или шесть дней отдыха. Просто дай нам еще один, и тогда игра будет равна.

Мы не против играть каждые три-четыре дня, и мы не против сыграть 60 матчей за сезон, потому что мы к этому привыкли. Но мы взываем к здравому смыслу, ведь это один из важнейших матчей сезона.

Даже если бы мы были в лучшей физической форме, это была бы очень тяжелая игра. Мы можем проиграть любой матч, как в хороших, так и в плохих условиях, но нужны уважение и здравый смысл, чтобы мы могли оставаться на том же уровне и бороться.

Мы хотели бы что-то изменить. Но ничего не меняется. Я не думаю, что произошедшее пошло на пользу болельщикам, уважению к клубам и справедливости соревнования», – заявил полузащитник «горожан».