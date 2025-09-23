«Интервью Глушенкова – провал Журавеля, они у него все чаще. Потерял тактичность, избалован монополизацией общения через «Матч ТВ», тем, что нет конкурентов». Психолог Гущин о комментаторе

Спортивный психолог назвал резкое интервью Глушенкова провалом Журавеля.

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Краснодар » – «Зенит » (0:2) полузащитник гостей Максим Глушенков забил победный гол и отдал результативный пас. По итогам встречи лучшим игроком был признан вингер Луис Энрике, который также набрал 1+1 по системе «гол+пас».

Россиянин после игры в эфире «Матч ТВ» отвечал на вопросы односложно. Комментатор Тимур Журавель написал : «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать».

– Может, на всю ситуацию с Глушенковым стоит посмотреть и со стороны того, кто задает ему вопросы? Может, журналистам стоит найти какой-то подход к Максиму? Есть ли он?

– Есть, конечно. Просто господин Журавель в последнее время тоже потерял, на мой взгляд, чутье, тактичность.

У него какие-то свои мысли, он делает вид, что человек может прочесть эти мысли и выдать их: «Вот тут вы переживали, а тут вы знали». Вот это вот чтение мысли, оно в принципе оскорбительно, когда человек говорит: «Я знаю, о чем ты думаешь», это очень сильно обижает.

Можно было начать с того, что ты об этом думаешь, какие у тебя были ощущения. Насиловать интервью человека, который явно испытывает дискомфорт... Журналист обязан чувствовать собеседника. У Журавеля, увы, это потеряно. Он избалован этой широкой полосой возможностей и тем, что у него нет конкурентов.

– То есть, это интервью – прежде всего «провал» Журавеля?

– Небольшой провал. У него эти провалы все чаще. Но это мое субъективное мнение, я его не навязываю.

Я в принципе считаю, что монополизация общения через «Матч ТВ » не идет на пользу. Мне кажется, Журавель потерял вот этот нюх, и это связано с отсутствием конкуренции, – сказал Вадим Гущин.

