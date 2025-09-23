  • Спортс
  • «Интервью Глушенкова – провал Журавеля, они у него все чаще. Потерял тактичность, избалован монополизацией общения через «Матч ТВ», тем, что нет конкурентов». Психолог Гущин о комментаторе
54

«Интервью Глушенкова – провал Журавеля, они у него все чаще. Потерял тактичность, избалован монополизацией общения через «Матч ТВ», тем, что нет конкурентов». Психолог Гущин о комментаторе

Спортивный психолог назвал резкое интервью Глушенкова провалом Журавеля.

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) полузащитник гостей Максим Глушенков забил победный гол и отдал результативный пас. По итогам встречи лучшим игроком был признан вингер Луис Энрике, который также набрал 1+1 по системе «гол+пас». 

Россиянин после игры в эфире «Матч ТВ» отвечал на вопросы односложно. Комментатор Тимур Журавель написал: «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать».

– Может, на всю ситуацию с Глушенковым стоит посмотреть и со стороны того, кто задает ему вопросы? Может, журналистам стоит найти какой-то подход к Максиму? Есть ли он?

– Есть, конечно. Просто господин Журавель в последнее время тоже потерял, на мой взгляд, чутье, тактичность.

У него какие-то свои мысли, он делает вид, что человек может прочесть эти мысли и выдать их: «Вот тут вы переживали, а тут вы знали». Вот это вот чтение мысли, оно в принципе оскорбительно, когда человек говорит: «Я знаю, о чем ты думаешь», это очень сильно обижает.

Можно было начать с того, что ты об этом думаешь, какие у тебя были ощущения. Насиловать интервью человека, который явно испытывает дискомфорт... Журналист обязан чувствовать собеседника. У Журавеля, увы, это потеряно. Он избалован этой широкой полосой возможностей и тем, что у него нет конкурентов.

– То есть, это интервью – прежде всего «провал» Журавеля?

– Небольшой провал. У него эти провалы все чаще. Но это мое субъективное мнение, я его не навязываю.

Я в принципе считаю, что монополизация общения через «Матч ТВ» не идет на пользу. Мне кажется, Журавель потерял вот этот нюх, и это связано с отсутствием конкуренции, – сказал Вадим Гущин.

Глушенков обиделся, что ему не дали «Лучшего игрока». И вот так саботировал интервью

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?48213 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
logoМаксим Глушенков
logoКраснодар
телевидение
logoМатч ТВ
logoТимур Журавель
Вадим Гущин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
