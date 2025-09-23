Мостовой об интервью Глушенкова: «Не дали приз лучшему игроку – затаил обиду. Это эмоции. Аршава так же стоял. Я тоже много раз так себя вел»
Александр Мостовой оценил ответы Максима Глушенкова в интервью.
После матча 9-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) полузащитник петербуржцев дал комментарий, в котором односложно ответил на вопросы.
Тимур Журавель и Андрей Аршавин предположили, что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча – награду дали Луису Энрике.
«Максима Глушенкова месяц назад критиковали. Сейчас не дали приз лучшему игроку. Он затаил обиду. Это эмоции, нормально.
В свое время и Аршава (Андрей Аршавин – Спортс’’) так же стоял. Я тоже много раз так себя вел. Футбол – игра живых людей», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
