Радимов про Глушенкова: «Раздражает, что он не празднует голы. Есть еще 10 человек в команде, которые хотят праздновать. Я умоляю, отпразднуй жестом Аршавина следующий гол»
В матче 9-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) полузащитник гостей Глушенков забил победный гол и отдал результативный пас. По итогам встречи лучшим игроком был признан вингер Луис Энрике, который также набрал 1+1 по системе «гол+пас». Максим после игры в эфире «Матч ТВ» отвечал на вопросы односложно.
– Глушенков просто поразил. Меня раздражает, что он не празднует голы. У него есть еще 10 человек в команде, которые хотят праздновать. Глушенков, я умоляю, пожалуйста, отпразднуй следующий гол. Отпразднуй следующий гол жестом Аршавина.
– Лучший игрок матча «Краснодар» – «Зенит»?
– Глушенков, определенно.
– Почему Аршавин выбрал Луиса Энрике?
– У каждого свое мнение.
– Глушенков был недоволен тем, что не получил звание лучшего игрока матча.
– Я бы тоже. Глобально, лучший игрок матча – Барриос. Но когда забиваешь и отдаешь голевую, то ожидаешь быть лучшим.
– Но Луис Энрике тоже забил и отдал голевую.
– Но Глушенков был первым.
Обычно лучший игрок матча идет к какому-то стенду, а не подходит на бровку. Может, Аршавин хотел поговорить с Глушенковым, поэтому и отдал приз Энрике? Как на бровке разговаривать с человеком, говорящим на португальском?
– То есть лучший игрок матча иногда достается несправедливо?
– Нет, они же оба лучшие. Здесь просто субъективное мнение Аршавина, – сказал в эфире «Это футбол, брат!» бывший капитан «Зенита» Радимов.
