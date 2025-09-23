Радимов про Глушенкова: «Раздражает, что он не празднует голы. Есть еще 10 человек в команде, которые хотят праздновать. Я умоляю, отпразднуй жестом Аршавина следующий гол»

Владислав Радимов зол из-за того, что Максим Глушенков не празднует голы.

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит » (0:2) полузащитник гостей Глушенков забил победный гол и отдал результативный пас. По итогам встречи лучшим игроком был признан вингер Луис Энрике, который также набрал 1+1 по системе «гол+пас». Максим после игры в эфире «Матч ТВ» отвечал на вопросы односложно.

– Глушенков просто поразил. Меня раздражает, что он не празднует голы. У него есть еще 10 человек в команде, которые хотят праздновать. Глушенков, я умоляю, пожалуйста, отпразднуй следующий гол. Отпразднуй следующий гол жестом Аршавина.

– Лучший игрок матча «Краснодар» – «Зенит»?

– Глушенков, определенно.

– Почему Аршавин выбрал Луиса Энрике?

– У каждого свое мнение.

– Глушенков был недоволен тем, что не получил звание лучшего игрока матча.

– Я бы тоже. Глобально, лучший игрок матча – Барриос . Но когда забиваешь и отдаешь голевую, то ожидаешь быть лучшим.

– Но Луис Энрике тоже забил и отдал голевую.

– Но Глушенков был первым.

Обычно лучший игрок матча идет к какому-то стенду, а не подходит на бровку. Может, Аршавин хотел поговорить с Глушенковым, поэтому и отдал приз Энрике? Как на бровке разговаривать с человеком, говорящим на португальском?

– То есть лучший игрок матча иногда достается несправедливо?

– Нет, они же оба лучшие. Здесь просто субъективное мнение Аршавина, – сказал в эфире «Это футбол, брат!» бывший капитан «Зенита» Радимов .

