  • Орлов об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «У Максима непростой характер. Все неординарные люди - ранимые. Зачем искать скрытые смыслы?»
7

Орлов об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «У Максима непростой характер. Все неординарные люди - ранимые. Зачем искать скрытые смыслы?»

Геннадий Орлов назвал Максима Глушенкова неординарным и ранимым человеком.

После матча девятого тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) полузащитник «Зенита» дал комментарий, в котором односложно ответил на вопросы. Журавель и Андрей Аршавин предположили, что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча: награду присудили Луису Энрике.

«Почему он не праздновал гол? Да не стоит обращать на это внимание, как и на его ответы после игры. Зачем искать какие-то скрытые смыслы? Талантливые футболисты все довольно своеобразные.

Понятно, что у Максима непростой характер. Вообще все неординарные люди - ранимые, внутри себя переживают перипетии игры...

Я призываю все же оценивать Глушенкова по его футбольным качествам. Удар, видение поля, понимание игры. Все очень тонко! Дай бог, чтобы обошлось без травм», – сказал комментатор.

Глушенков обиделся, что ему не дали «Лучшего игрока». И вот так саботировал интервью

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10733 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
