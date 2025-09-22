Геннадий Орлов назвал Максима Глушенкова неординарным и ранимым человеком.

После матча девятого тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит » (0:2) полузащитник «Зенита » дал комментарий, в котором односложно ответил на вопросы. Журавель и Андрей Аршавин предположили , что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча: награду присудили Луису Энрике .

«Почему он не праздновал гол? Да не стоит обращать на это внимание, как и на его ответы после игры. Зачем искать какие-то скрытые смыслы? Талантливые футболисты все довольно своеобразные.

Понятно, что у Максима непростой характер. Вообще все неординарные люди - ранимые, внутри себя переживают перипетии игры...

Я призываю все же оценивать Глушенкова по его футбольным качествам. Удар, видение поля, понимание игры. Все очень тонко! Дай бог, чтобы обошлось без травм», – сказал комментатор.

