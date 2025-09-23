Лапорта о Ямале: «Он хотел выиграть «Золотой мяч», но Ламин не в депрессии»

Жоан Лапорта уверен – Ламин Ямаль не расстроен после церемонии «Золотого мяча».

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании занял второе место в голосовании за обладателя «Золотого мяча». Приз достался Усману Дембеле из «ПСЖ» и сборной Франции. После церемонии в Париже отец Ламина заявил : «Следующий год – наш». Также Мунир Насрауи сказал : «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов».

«Он хотел выиграть, как и Рафинья и Педри . Но Ламин совсем не в депрессии», – сказал президент «Барсы» Лапорта в эфире RAC1.

