24

Лапорта о Ямале: «Он хотел выиграть «Золотой мяч», но Ламин не в депрессии»

Жоан Лапорта уверен – Ламин Ямаль не расстроен после церемонии «Золотого мяча».

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании занял второе место в голосовании за обладателя «Золотого мяча». Приз достался Усману Дембеле из «ПСЖ» и сборной Франции. После церемонии в Париже отец Ламина заявил: «Следующий год – наш». Также Мунир Насрауи сказал: «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов».

«Он хотел выиграть, как и Рафинья и Педри. Но Ламин совсем не в депрессии», – сказал президент «Барсы» Лапорта в эфире RAC1.

Красная дорожка «ЗМ»: поцелуй Ямаля, кайфы Роналдиньо, декольте Кейт (и не только), королева Айтана

Все итоги «Золотого мяча»: Витинья в топ-3, Рафинья – 5-й. У Айтаны третья награда подряд

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?47110 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
logoЛамин Ямаль
logoРафинья
logoЖоан Лапорта
logoЗолотой мяч
logoБарселона
logoЛа Лига
logoПедри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Отец Ямаля оказывает сыну медвежью услугу, говоря то, что он говорит о 18-летнем парне. Чем дальше он будет от публичности, тем лучше». Журналист Рейес о словах Мунира про «Золотой мяч»
35сегодня, 08:45
Усман Дембеле: «Ямаль – экстраординарный футболист с огромным потенциалом. Если все сложится, то он выиграет такие трофеи, как «Золотой мяч»
45сегодня, 07:30
Отец Ямаля о неполучении сыном «Золотого мяча»: «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов»
202сегодня, 06:45
Лапорта о Ямале и «Золотом мяче»: «Победа в ЛЧ имела значение, но ни у кого нет двух наград лучшему молодому игроку. Ламин обладает прекрасными качествами как человек»
29сегодня, 03:51
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
21вчера, 22:12
Главные новости
Депутат Милонов о ситуациях с Россией и Израилем: «Нет никаких двойных стандартов. У них есть один стандарт – им можно все, а нам ничего! Все разговоры, возмущения – не более чем клоунада»
414 минут назад
Радимов про Глушенкова: «Раздражает, что он не празднует голы. Есть еще 10 человек в команде, которые хотят праздновать. Я умоляю, отпразднуй жестом Аршавина следующий гол»
717 минут назад
Главред France Football о «Золотом мяче»: «Дембеле победил с большим отрывом на всех континентах. Конкуренции не было»
1934 минуты назад
«Локомотив» предложил Баринову контракт до 2029 года (Иван Карпов)
941 минуту назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
1448 минут назад
Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
158 минут назад
«Золотой мяч» позади, а уже через неделю – новый тур ЛЧ! Не забудьте сделать замены в Фэнтези
сегодня, 10:00
Генсек РФС о бане России: «Видим повестку, реальность. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять: как команде приехать, если нельзя пересечь границу?»
20сегодня, 09:52
«Реал» не беспокоит, что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)
72сегодня, 09:30
Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»
76сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» подтвердил, что предложил Баринову новый контракт. Агент это отрицает: «Это вброс»
3 минуты назад
Гурцкая о «Спартаке» и выборе состава: «Мне кажется, пишутся шарики с именами. Должны играть Барко и Жедсон – они могут спасти любую ситуацию»
19 минут назад
Агент Батракова о переходе в Европу: «Надеемся, что будет предложение сразу от большого клуба. Не хочется делать промежуточный шаг»
827 минут назад
Мостовой о словах Шпилевского: «Такое ляпануть... Мы здесь-то не смотрим «Пари НН» – «Ахмат», а ему из Европы звонят»
827 минут назадВидео
Межконтинентальный кубок. «Аль-Ахли» Мареза примет «Пирамидс» из Египта
328 минут назад
Уоткинс из «Виллы» и Соуле из «Ромы» – самые дорогие игроки Фэнтези Лиги Европы за 11 млн. Антони стоит 9
50 минут назадФэнтези
«Милан» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
51 минуту назад
Гендиректор «Ахмата» об ужесточении лимита: «Все искусственное не есть хорошее. Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться»
653 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «ПСК Динская» примет «Урал», «БроукБойз» против «Сокола», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
сегодня, 09:58
Гильерме: «Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Кафанова, которую он сам мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой»
3сегодня, 09:16