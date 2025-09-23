Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»

Жоан Лапорта прокомментировал невручение Ламину Ямалю «Золотого мяча».

18-летний вингер «Барселоны» занял второе место по итогам голосования. Приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии France Football завоевал Усман Дембеле из «ПСЖ».

«Это второе место даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет», – сказал президент «Барселоны».