7

Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»

Жоан Лапорта прокомментировал невручение Ламину Ямалю «Золотого мяча».

18-летний вингер «Барселоны» занял второе место по итогам голосования. Приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии France Football завоевал Усман Дембеле из «ПСЖ». 

«Это второе место даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет», – сказал президент «Барселоны». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37035 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoЗолотой мяч
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
