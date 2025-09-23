Лапорта о Ямале и «Золотом мяче»: «Победа в ЛЧ имела значение, но ни у кого нет двух наград лучшему молодому игроку. Ламин обладает прекрасными качествами как человек»

Жоан Лапорта высказался о втором месте Ламина Ямаля в голосовании «Золотого мяча».

Вингер «Барселоны» стал вторым в голосовании на приз лучшему футболисту по итогам прошлого сезона. Награду получил вингер «ПСЖ » Усман Дембеле .

Кроме этого, Ламин Ямаль во второй раз подряд получил приз лучшему молодому игроку сезона.

«Ни у кого нет двух наград имени Раймона Копа. Уверен, что теперь Ламин будет бороться за «Золотой мяч ».

Было очень волнительно, потому что несколько человек в зале кричали: «Усман, Усман!». Несколько наших, из «Барсы», кричали: «Ламин, Ламин!». Уверен, такой итог еще больше мотивирует Ламина.

У нас была надежда. У нас были номинированы Рафинья, Ламин и Педри. Ламин и Дембеле стали финалистами. Думаю, победа в Лиге чемпионов имела свое значение.

Но ни у кого нет двух наград имени Раймона Копа – это еще одно признание. Уверен, Ламин добьется [«Золотого мяча»]. Время покажет, но как у человека у него прекрасные качества», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

