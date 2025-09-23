«Отец Ямаля оказывает сыну медвежью услугу, говоря то, что он говорит о 18-летнем парне. Чем дальше он будет от публичности, тем лучше». Журналист Рейес о словах Мунира про «Золотой мяч»

Испанский журналист раскритиковал отца Ламина Ямаля.

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании занял второе место в голосовании за обладателя «Золотого мяча». Приз достался Усману Дембеле из «ПСЖ» и сборной Франции.

После церемонии в Париже Мунир Насрауи заявил : «Следующий год – наш». Также отец Ламина сказал : «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов».

«Мне показалось, что это была чсетная и справедливая церемония: те, кто побеждали, знали, как принимать это, и те, кто проигрывали, тоже.

До тех пор, пока не появился отец Ямаля. Он оказывает сыну медвежью услугу, говоря то, что он говорит о 18-летнем парне. Чем дальше отец будет [от публичности], тем лучше», – сказал Рикардо Рейес в программе La Tribu в эфире Radio Marca.

