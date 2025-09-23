Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
Отец Ламина Ямаля дал амбициозное обещание.
В понедельник стало известно, что 18-летний вингер «Барселоны» занял второе место по итогам голосования «Золотого мяча». Приз лучшему футболисту прошлого сезона завоевал Усман Дембеле из «ПСЖ».
«Следующий год – наш», – сказал Мунир Насрауи, покидая церемонию награждения.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37039 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости