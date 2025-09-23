  • Спортс
  Дембеле стал 15-м среди обладателей «Золотого мяча» по результативным действиям в XXI веке. У Усмана 53 очка, Месси набрал 113 в 2012-м
Дембеле стал 15-м среди обладателей «Золотого мяча» по результативным действиям в XXI веке. У Усмана 53 очка, Месси набрал 113 в 2012-м

Усман Дембеле – 15-й среди обладателей «Золотого мяча» по «гол+пас» в XXI веке.

Вингер «ПСЖ» стал обладателем награды по итогам прошлого сезона.

Француз сделал 53 результативных действия в 60 играх по системе «гол плюс пас» в минувшем сезоне во всех турнирах – это 15-й показатель для обладателей «Золотого мяча» в XXI веке.

Лидером по этой статистике является Лионель Месси, который выиграл «Золотой мяч» в 2012 году и в том сезоне сделал 113 результативных действий в 69 матчах.

Второе место также занимает Месси – 96 результативных действия в 70 матчах, выигрыш «Золотого мяча» в 2011 году.

Третьим является Криштиану Роналду – 84 результативных действия в 59 матчах, выигрыш Золотого мяча в 2013 году.

Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?43337 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Score90
