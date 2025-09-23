Дембеле стал 15-м среди обладателей «Золотого мяча» по результативным действиям в XXI веке. У Усмана 53 очка, Месси набрал 113 в 2012-м

Усман Дембеле – 15-й среди обладателей «Золотого мяча» по «гол+пас» в XXI веке.

Вингер «ПСЖ » стал обладателем награды по итогам прошлого сезона.

Француз сделал 53 результативных действия в 60 играх по системе «гол плюс пас» в минувшем сезоне во всех турнирах – это 15-й показатель для обладателей «Золотого мяча» в XXI веке.

Лидером по этой статистике является Лионель Месси , который выиграл «Золотой мяч» в 2012 году и в том сезоне сделал 113 результативных действий в 69 матчах.

Второе место также занимает Месси – 96 результативных действия в 70 матчах, выигрыш «Золотого мяча» в 2011 году.

Третьим является Криштиану Роналду – 84 результативных действия в 59 матчах, выигрыш Золотого мяча в 2013 году.

Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?