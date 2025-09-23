Дембеле стал 15-м среди обладателей «Золотого мяча» по результативным действиям в XXI веке. У Усмана 53 очка, Месси набрал 113 в 2012-м
Усман Дембеле – 15-й среди обладателей «Золотого мяча» по «гол+пас» в XXI веке.
Вингер «ПСЖ» стал обладателем награды по итогам прошлого сезона.
Француз сделал 53 результативных действия в 60 играх по системе «гол плюс пас» в минувшем сезоне во всех турнирах – это 15-й показатель для обладателей «Золотого мяча» в XXI веке.
Лидером по этой статистике является Лионель Месси, который выиграл «Золотой мяч» в 2012 году и в том сезоне сделал 113 результативных действий в 69 матчах.
Второе место также занимает Месси – 96 результативных действия в 70 матчах, выигрыш «Золотого мяча» в 2011 году.
Третьим является Криштиану Роналду – 84 результативных действия в 59 матчах, выигрыш Золотого мяча в 2013 году.
Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?43337 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Score90
