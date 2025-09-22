  • Спортс
Станкович стал хуже общаться с сыновьями после смены агента. Тренер «Спартака» хотел, чтобы они тоже поменяли представителей (Legalbet)

Деян Станкович стал хуже общаться с сыновьями после смены агента.

По информации Legalbet, тренер «Спартака» перестал сотрудничать с агентством Roc в конце 2024-го. Он начал работать с Дарко Ристичем – агент пообещал специалисту контракт со сборной Сербии в будущем.

Дети Станковича, Александар и Филлип, продолжают сотрудничать с Roc. Деян настаивал на том, чтобы сыновья прекратили вести дела с агентством, но они не захотели менять представителей. Из-за этого между Станковичами возник разлад.

20-летний Александар Станкович – опорный полузащитник. Этим летом он перешел в «Брюгге» из «Интера». Филипу Станковичу 23 года. Голкипер был продан «Интером» в «Венецию» из Серии Б.

Мостовой о дисквалификации Станковича: «Кто-то закапывает его и «Спартак», но это смешно. Они будут в тройке в следующем туре»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
