«Интер» продал сына Станковича «Венеции» за 2 млн евро. Миланцы получат 50% от перепродажи Филипа
Сын Деяна Станковича перешел из «Интера» в «Венецию».
По информации инсайдера Николо Скиры, венецианский клуб активировал опцию покупки вратаря за 2 млн евро. «Интер» также получит 50% от перепродажи игрока.
Филип – воспитанник миланского клуба, за который выступал его отец, ныне возглавляющий «Спартак».
Контракт 22-летнего футболиста с вылетевшим в Серию B клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2024/25 Станкович сыграл 16 матчей за «Венецию» на правах аренды, один из которых на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: veneziafc.it
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Венеции»
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