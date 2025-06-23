«Интер» продал сына Станковича «Венеции» за 2 млн евро. Миланцы получат 50% от перепродажи Филипа

Сын Деяна Станковича перешел из «Интера» в «Венецию».

По информации инсайдера Николо Скиры, венецианский клуб активировал опцию покупки вратаря за 2 млн евро. «Интер » также получит 50% от перепродажи игрока.

Филип – воспитанник миланского клуба, за который выступал его отец, ныне возглавляющий «Спартак».

Контракт 22-летнего футболиста с вылетевшим в Серию B клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Станкович сыграл 16 матчей за «Венецию» на правах аренды, один из которых на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: veneziafc.it