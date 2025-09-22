Мостовой о дисквалификации Станковича: «Кто-то закапывает его и «Спартак», но это смешно. Они будут в тройке в следующем туре»

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не помешает бан Деяна Станковича.

Ранее главный тренер красно-белых был дисквалифицировал на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).

В воскресенье «Спартак» победил «Крылья Советов » (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

– Как вам матч «Спартака» и «Крыльев»?

– Кто‑то закапывает «Спартак», кто‑то закапывает Станковича , но это смешно. «Спартак» поднимается, как я и говорил. Они уже почти в пятерке, в следующем туре будут в тройке.

Какая разница, сидит Станкович на трибуне или на скамейке? Играют футболисты.

– Станкович доработает в «Спартаке» до зимы?

– Да, конечно. Более того, до зимней паузы «Спартак» однозначно будет в тройке, – сказал бывший полузащитник красно-белых Мостовой .