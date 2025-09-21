  • Спортс
  • Ассистент Станковича Сакич: «Возражения судейским решениям ни к чему хорошему не приводят. Мы сегодня были спокойнее, хотя были моменты, в которые можно углубиться»
11

Ненад Сакич отметил бессмысленность споров с судьями.

– Сегодня были спорные игровые ситуации. Было ли в клубе собрание, где вы обсуждали, как нужно вести себя с арбитром? Реагировали вы сегодня довольно спокойно…

– Конечно, мы разговариваем и обсуждаем все моменты в клубе. Мы видим, что возражения судейским решениям ни к чему хорошему не приводят. Мы сегодня были спокойнее, хотя были моменты, в которые можно углубиться.

– Судья подходил к вам перед матчем поприветствовать?

– Да, мы поздоровались, – отметил ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после победы над «Крыльями Советов» (2:1).

Угальде, Дмитриев и Белоголовцев после победы над «Крыльями»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
