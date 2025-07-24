«Интер» продал Александара Станковича «Брюгге» за 10 млн евро. У миланцев есть опция обратного выкупа опорника

Сын Деяна Станковича перешел в «Брюгге» из «Интера».

Бельгийский клуб объявил о трансфере Александара Станковича из «Интера ». 19-летний опорный полузащитник подписал контракт до 2029 года.

Ранее сообщалось , что миланский клуб получит 10 миллионов евро за трансфер. В сделке предусмотрена опция обратного выкупа игрока – за 22 миллиона в 2026 году и 25 миллионов в 2027-м.

Прошлый сезон младший Станкович провел в аренде в «Люцерне».

Напомним, что в июне «Интер» продал другого сына главного тренера «Спартака» Станковича – вратаря Филипа – «Венеции» за 2 млн евро.

Фото: clubbrugge.be