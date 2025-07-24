«Интер» продал Александара Станковича «Брюгге» за 10 млн евро. У миланцев есть опция обратного выкупа опорника
Сын Деяна Станковича перешел в «Брюгге» из «Интера».
Бельгийский клуб объявил о трансфере Александара Станковича из «Интера». 19-летний опорный полузащитник подписал контракт до 2029 года.
Ранее сообщалось, что миланский клуб получит 10 миллионов евро за трансфер. В сделке предусмотрена опция обратного выкупа игрока – за 22 миллиона в 2026 году и 25 миллионов в 2027-м.
Прошлый сезон младший Станкович провел в аренде в «Люцерне».
Напомним, что в июне «Интер» продал другого сына главного тренера «Спартака» Станковича – вратаря Филипа – «Венеции» за 2 млн евро.
Фото: clubbrugge.be
Кого в АПЛ уволят первым?14133 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Брюгге»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости