Гвардиола про ничью: «Арсенал» играл лучше, результат справедлив. Снимаю шляпу перед стойкостью игроков «Ман Сити»

Пеп Гвардиола принимает ничью с «Арсеналом» (1:1) в АПЛ.

«В течение недели мы провели тяжелые матчи против «Манчестер Юнайтед» и в Лиге чемпионов, а сегодня встречались с мощным соперником.

Снимаю шляпу перед стойкостью наших игроков. Очень сложно играть, когда высокий прессинг неэффективен, очень тяжело начинать атаки.

У нас были кое-какие контратаки. Результат, думаю, справедлив, «Арсенал» в целом играл лучше.

С тех пор как закрылось трансферное окно, сплоченность на высоте. Сегодня было очень тяжело, у «Арсенала » есть все необходимое. Мы отлично отбились на угловых. Берем очко, нужно играть лучше, но такова реальность.

Мы были невероятно устали. Игра с «Наполи» была очень эмоциональной, а после дня восстановления мы потратили 4-5 часов на дорогу в Лондон. Многие футболисты устали, к тому же у нас много травмированных.

«Арсенал» боролся за два последних титула Премьер-лиги и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, так что это очень сложный соперник.

Мы не пытаемся так играть [с пятью защитниками], но приходится обороняться глубже и контратаковать, когда соперник играет лучше. Намерения так играть у нас нет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Sky Sports.