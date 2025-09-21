Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4-5 часов, чтобы добраться туда. Это только прибавляет усталости!»

Пеп Гвардиола пожаловался на логистические сложности после ничьей с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ .

«Матч с «Наполи » в Лиге чемпионов (2:0) был таким эмоциональным, и после одного дня восстановления нам пришлось проехать четыре-пять часов. Возможно, вы не знаете – если только вы не живете в Лондоне и не имеете такой привилегии – но людям, живущим на северо-западе, нужно четыре-пять часов, чтобы добраться до Лондона. И это только прибавляет усталости и всего такого!

Ребята, [«Арсенал»] это команда, которая боролась за два последних титула Премьер-лиги, вышла в полуфинал Лиги чемпионов, и не только «Манчестер Сити» вложил деньги, они тоже. Это очень тяжело!

Но мы были в игре, мы говорили, что должны быть очень сильны с точки зрения психологии, и мы это сделали!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

Гвардиола – журналисту после 1:1 с «Арсеналом»: «Ладно, я жалуюсь на расписание! Вы довольны?»