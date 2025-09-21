Гвардиола – журналисту после 1:1 с «Арсеналом»: «Ладно, я жалуюсь на расписание! Вы довольны?»

Пеп Гвардиола вступил в перепалку с журналистом на тему загруженности календаря.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом » (1:1) в 5-м туре АПЛ .

– Я знаю, вы сказали перед игрой, что расписание не проблема, но в итоге расписание стало для вас проблемой сегодня? Справедливый вопрос, не так ли?

– Вы журналист, друг мой. Если вы не понимаете моего подхода к произошедшему, вы не понимаете меня. Мы вместе уже 10 лет, так что...

– Хорошо...

– Честно... Конечно, это не влияет, нам нужно быть сильными. Но мы накопили усталость, так как играют одни и те же футболисты.

Так много повреждений, Джон [Стоунз] вернулся после травм из сборной, [Райан ] Шерки, [Раян] Аит-Нури , Натан Аке выбыли на длительный срок. Поэтому нам пришлось выпустить много игроков, возможно, потерявших ритм. [Абдукодир] Хусанов был травмирован, нам не хватало его скорости в такой ситуации.

Но если вы хотите сказать, что сейчас я жалуюсь на расписание, ладно. Ладно, я жалуюсь на расписание! Вы довольны? Хорошо...» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».